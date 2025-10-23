  1. استانها
ارائه خدمات گروه‌های جهادی به بیش از ۳۵ هزار مددجوی کردستانی

سنندج- قائم‌مقام کمیته امداد کردستان گفت: در نیمه نخست سال جاری، گروه‌های جهادی با همکاری دستگاه‌های مختلف به بیش از ۳۵ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد در استان خدمت‌رسانی کرده‌اند.

محمد جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری، گروه‌های جهادی فعال در استان و سایر نقاط کشور با حضور در مناطق محروم و روستایی، خدمات متنوعی را به بیش از ۳۵ هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد کردستان ارائه کرده‌اند.

وی افزود: در سال جاری با هدف بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی داخل و خارج از استان، بیش از ۵۱ هزار مورد خدمت در حوزه‌های مختلف از جمله دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، خدمات عمرانی و کمک‌های معیشتی به نیازمندان ارائه شده است.

قائم‌مقام کمیته امداد استان کردستان با اشاره به ارزش اقتصادی این خدمات تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد ارزش خدمات ارائه‌شده از سوی گروه‌های جهادی و مراکز نیکوکاری هم‌افزا، بیش از ۶۰ میلیارد تومان است که سهم قابل‌توجهی در ارتقای سطح رفاه مددجویان استان داشته است.

جلالی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت این گروه‌های جهادی با همکاری استانداری، فرمانداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج سازندگی و سایر نهادهای متولی انجام می‌شود و بخشی از هزینه‌های حضور این گروه‌ها از طریق قرارگاه جهادی مرحوم حاج عبدالله والی ستاد مرکزی تأمین می‌شود.

