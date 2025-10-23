محمد جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری، گروه‌های جهادی فعال در استان و سایر نقاط کشور با حضور در مناطق محروم و روستایی، خدمات متنوعی را به بیش از ۳۵ هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد کردستان ارائه کرده‌اند.

وی افزود: در سال جاری با هدف بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی داخل و خارج از استان، بیش از ۵۱ هزار مورد خدمت در حوزه‌های مختلف از جمله دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، خدمات عمرانی و کمک‌های معیشتی به نیازمندان ارائه شده است.

قائم‌مقام کمیته امداد استان کردستان با اشاره به ارزش اقتصادی این خدمات تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد ارزش خدمات ارائه‌شده از سوی گروه‌های جهادی و مراکز نیکوکاری هم‌افزا، بیش از ۶۰ میلیارد تومان است که سهم قابل‌توجهی در ارتقای سطح رفاه مددجویان استان داشته است.

جلالی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت این گروه‌های جهادی با همکاری استانداری، فرمانداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج سازندگی و سایر نهادهای متولی انجام می‌شود و بخشی از هزینه‌های حضور این گروه‌ها از طریق قرارگاه جهادی مرحوم حاج عبدالله والی ستاد مرکزی تأمین می‌شود.