برگزاری مراسم پاسداشت بیاض امیرعطایی با پخش یک مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آیین تجلیل و پاسداشت مقام هنری بیاض امیرعطایی سازنده سازهای ایرانی به بهانه هفتادمین سالروز تولد این هنرمند پیشکسوت روز جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۷ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در این آیین فیلم مستند «کمانچه» با تحقیق و نویسندگی لاله جوشنی و کارگردانی محمود یار محمدلو رونمایی و پس از آن به نمایش درمی‌آید.

همچنین در بخش‌های مختلفی از این مراسم با حضور جمعی از دوستان، هنرمندان و شاگردان امیرعطایی، سخنرانی جمعی از اساتید و بزرگان موسیقی کشور، پخش کلیپ و موسیقی اجرا می‌شود.

بیاض امیر عطایی در سال ۱۳۳۴ متولد شد. دوران کودکی را در شهر میانه سپری کرد و در سال ۱۳۴۴ به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. به تحصیلات تا پایه ششم اکتفا کرده و به صورت استاد شاگردی به کار خیاطی مشغول و همزمان، با هنر منبت نیز سروکار داشت؛.این آشنایی با چوب، بعدها زمینه جذب او به هنر سازسازی را فراهم کرد و در سال ۱۳۵۰ با استاد ابراهیم قنبری‌مهر آشنا و هنر سازسازی را نزد او فرا گرفت.

تخصص امیرعطایی در ساخت کمانچه و سه‌تار است از فعالیت‌های شاخص این هنرمند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شرکت در نمایشگاه جهانگردی برلین اسفند ۱۳۷۰

شرکت در نمایشگاه صنعت‌گران آسیا و اقیانوسیه آبان ۱۳۷۲

شرکت در نمایشگاه جهانگردی کیش دی ۱۳۷۸

شرکت در نمایشگاه موزه شرق مسکو پائیز ۱۳۷۹

شرکت در نمایشگاه پیشکسوتان فرهنگ و هنر پاییز ۱۳۸۳

شرکت در نمایشگاه «شیراز بهشت ایران» پاریس بهمن ۱۳۸۳

شرکت در نمایشگاه موزه سازشناسی روم ۱۳۸۷

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است و برای شرکت در آن می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.