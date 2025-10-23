  1. استانها
آغاز فصل زمستان‌گذرانی پرندگان در تالاب‌های خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از آغاز فصل زمستان‌گذرانی پرندگان در تالاب‌ها و آبگیرهای استان خبر داد و گفت: این استان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و بومی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح پنج‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، با اشاره به حضور ۲۳۹ گونه پرنده از ۵۷۰ گونه شناسایی‌شده در کشور در خراسان جنوبی، گفت: با آغاز فصل سرما، تالاب‌ها و آبگیرهای استان از جمله تالاب کجی نمکزار، تالاب خور، سد رزه و فرخی میزبان گونه‌های متعددی از پرندگان هستند.

وی اردک سرسبز، خوتکا، آن قوت، تنجه، درنای خاکستری، آبچلیک، حواصیل، باکلان، اگرت، چنگر، پاشلک، کفچه‌نوک و فالاروپ را از جمله این پرندگان نام برد و افزود: برخی از این پرندگان در زیستگاه‌های استان زمستان‌گذرانی می‌کنند و برخی دیگر پس از توقفی کوتاه، مسیر خود را به نواحی جنوبی ادامه می‌دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، این مهاجرت‌ها جلوه‌ای زیبا برای تالاب‌های استان و فرصتی مناسب برای علاقه‌مندان به طبیعت و پرنده‌نگری است، اظهار داشت: خراسان جنوبی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و بومی ایران به شمار می‌رود.

خانی با اشاره به تأثیر خشکسالی‌های پیاپی و عوامل انسانی بر کاهش تنوع گونه‌ها در زیستگاه‌های آبی استان، تأکید کرد: با این وجود، خراسان جنوبی همچنان زیستگاه امنی برای زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر به حساب می‌آید.

وی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی، بیان کرد: از شهروندان، ساکنان حاشیه تالاب‌ها و دوستداران طبیعت خواستاریم با خودداری از شکار و آزار پرندگان مهاجر، در حفظ این میراث طبیعی مشارکت کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند مراتب را به نزدیک‌ترین واحد حفاظت محیط زیست یا از طریق تماس با سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

