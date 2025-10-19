به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح یکشنبه در دیدار با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و رئیس جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه، ضمن خوش‌آمدگویی به مسئولان دانشگاه و مدیر جدید شبکه، از تلاش‌های خالصانه مجموعه بهداشت و درمان شهرستان قدردانی کرد.

وی با تقدیر از زحمات پزشکان، کارکنان و مدیران سابق و فعلی مجموعه بهداشت و درمان گفت: این مجموعه با صداقت، دلسوزی در خدمت مردم بوده‌اند و خدمات آنان قابل تقدیر است.

امام جمعه گناوه با اشاره به دغدغه‌های ملی در زمینه جمعیت و فرزند آوری افزود: موضوع جمعیت جوان کشور از مهم‌ترین نگرانی‌های رهبر معظم انقلاب و مسئولان دلسوز نظام است و اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، آینده کشور با بحران پیری جمعیت مواجه خواهد شد.

وی اظهار کرد: در صورت بی‌توجهی به این مسئله، کشور ناچار می‌شود برای تأمین نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌های علمی به خارج از مرزها چشم بدوزد.

حجت الاسلام رکنی حسینی تأکید کرد: همه باید در ترویج فرهنگ فرزند آوری و حمایت از خانواده‌ها نقش‌آفرین باشیم و دولت نیز لازم است در تأمین هزینه‌های سنگین فرزند آوری، درمان ناباروری و مراقبت از نوزادان از خانواده‌ها پشتیبانی کند، چرا که فشار اقتصادی یکی از موانع اصلی فرزند آوری است.

وی با بیان اینکه در گذشته خانواده‌ها با حداقل امکانات صاحب چند فرزند می‌شدند، گفت: امروزه مشکلات اقتصادی و تغییر نگرش فرهنگی از موانع جدی در این زمینه است و اگر بسترهای مادی و فرهنگی فراهم نشود، مردم به فرزند آوری تمایل نشان نمی‌دهند.

امام جمعه گناوه با انتقاد از تغییر سبک زندگی در جامعه افزود: متأسفانه سبک زندگی امروز از مسیر الهی فاصله گرفته و جایگاه خانواده، ازدواج و فرزندآوری به تجملات و سرگرمی‌های غیرضروری سپرده شده است، حتی در برخی موارد نگهداری حیوانات خانگی جای فرزند را گرفته که این انحراف فرهنگی نیازمند اصلاح از طریق آموزش و بازگشت به ارزش‌های اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط میان دانشگاه علوم پزشکی و شهرستان‌ها گفت: نبود ارتباط مؤثر میان بدنه دانشگاه و شهرستان‌ها یکی از ضعف‌های موجود است و در صورت تقویت این تعامل، جذب خیرین و تسریع در اجرای پروژه‌های سلامت افزایش خواهد یافت.

حجت الاسلام رکنی حسینی خاطرنشان کرد: شهرستان گناوه از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است و خیرین این منطقه همواره با روحیه دینی و انسانی در عرصه سلامت پیشگام بوده‌اند، اگر این ظرفیت‌ها با حمایت مسئولان استانی همراه شود، گناوه می‌تواند به الگوی موفقی در حوزه سلامت و فرزند آوری در سطح استان و کشور تبدیل شود.