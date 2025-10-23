به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی با موضوع «خانواده» با همکاری مشترک کره جنوبی و ایران و حضور رئیس و نایب رئیس انجمن خوشنویسی کره و خوشنویسان ایرانی صبح امروز اول آبان در محل اقامت سفیر کره جنوبی برگزار شد.

پس از بازدید از آثار حاضر در نمایشگاه مجری برنامه نم جانگ اون به همراه مترجم برنامه نسترن علیمردانی ضمن خوشامدگویی به حضار و اظهار خوشحالی از شصت و سومین سالگرد روابط دیپلماتیک میان ایران و کره، بیان کرد: امروز تنها برای این سالگرد کنار هم جمع نشدیم، قطعاً این همکاری هنری نیز مهم است.

از فرارسیدن شصت و سومین سالگرد روابط دیپلماتیک میان ایران و کره خرسندیم

سپس سفیر کره جنوبی در ایران کیم جونپیو پشت تریبون حاضر شد و عنوان کرد: امروز شصت و سومین سالگرد همکاری ایران و کره جنوبی است و باعث خوشحالی ما است که میزبانی این نمایشگاه را به عهده داریم همین رویداد گواه روابط دوستانه ایران و کره است. بسیار خرسندیم که این مشارکت ارزشمند با همکاری سی‌سی‌سی‌ای‌سی‌دی (CCCACD) اتفاق افتاده و سبب این همکاری میان ۲ ملت شده است.

میزبانی از حضور ۳ هنرمند برجسته خوشنویسی ایرانی

وی افزود: در این رویداد مفتخریم که از ۳ هنرمند ایرانی برجسته میزبانی می‌کنیم؛ تندیس تقوی، اسرافیل شیرچی و مجتبی سبزه. از کره نیز ۱۲ تن از انجمن خوشنویسی کره، از جمله؛ مدیر و نائب رئیس انجمن و خوشنویسان این انجمن. این نمایشگاه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نخستین حضور هنرمندان خوشنویسی کره پس از ۹ سال در ایران است. آنچه این رویداد را معنابخش تر می‌کند، همکاری خوشنویسان کره‌ای و ایرانی است که در راستای بیان ارزش‌های هنری هر کشور است و این موضوع می‌تواند پلی میان فرهنگ‌ها بسازد و دل‌هارا به هم نزدیک‌تر کند.

تلاش برای به تصویر کشیدن «خانواده»

سفیر کره جنوبی در مورد موضوع نمایشگاه توضیح داد: این نمایشگاه با موضوع «خانواده» برگزار می‌شود و تلاش می‌کند که مفاهیم ارزشمند این موضوع را به تصویر بکشد. لطافت و ظرافت خوشنویسی ایرانی و لطافت و زیبایی خوشنویسی کره‌ای درست است که در ظاهر باهم متفاوت است، اما در هر حرکت می‌توان دنیای فرهنگی هر کدام از ملت‌هارا عمیق‌تر احساس کرد. اطمینان دارم که با چنین تبادلات فرهنگی، روزبه‌روز این همکاری قوی‌تر شده و امتداد پیدا خواهد کرد، بیایید در شصت و سومین سالگرد، این مفاهیم برجسته انسانی میان ۲ فرهنگ را بنویسیم.

«خانواده» نامی هوشمندانه

در ادامه محمد جعفری‌ملک مدیر سازمان سی‌سی‌سی‌ای‌سی‌دی (CCCACD) ضمن تشکر از عوامل برگزاری این نمایشگاه، مطرح کرد: شصت و سومین سالگرد روابط دیپلماتیک میان ایران و کره را به آقای سفیر تبریک عرض می‌کنم. انتخاب نام «خانواده» برای این رویداد انتخابی هوشمندانه بود. بنا بود که این نمایشگاه زودتر برگزار شود که باتوجه به وقایع اخیر و جنگ ۱۲ روزه برگزاری آن به تأخیر افتاد و باعث خوشحالی است که این نمایشگاه برگزار شد، امیدواریم این نمایشگاه و نمایشگاه‌های این‌چنینی ادامه‌دار باشد.

سپس یونگ هیان‌داگ رئیس انجمن خوشنویسان کره، نیز بیان کرد: من هنرمندی هستم که این رابطه ۶۳ ساله را بسیار ارزشمند می‌دانم و امیدواریم که این رابطه بیش از ۶۳۰ سال ادامه پیدا می‌کند، طبعاً من هنرمندی خوشنویس هستم و به‌جای صحبت کردن، بیشتر تمایل به نوشتن دارم.

تندیس تقوی، سخنران بعدی این نشست بود.

تقوی بیان کرد: برای ما خیلی ارزشمند است که نمایشگاه امروز، تحت عنوان «خانواده» برگزار می‌شود، از برگزار کنندگان بسیار ممنونم که خوشنویسی را انتخاب کردند. قطعاً موضوع خانواده، موضوعی محوری در کشورهای آسیایی است. همچنین خوشحال‌کننده است که این نمایشگاه با شصت و سومین سالگرد روابط دیپلماتیک میان ایران و کره مصادف شده است.

هنرمندان روابط سیاسی را تحکم می‌بخشند

وی در مورد نقش هنرمندان در روابط سیاسی، توضیح داد: بر این باور هستم که هنرمندان هستند که روابط سیاسی را تحکم می‌بخشند. با برگزاری این برنامه‌های فرهنگی، می‌توان رابطه‌های دوستانه‌ای نه تنها میان ایران و کره، بلکه تمام کشورهای جهان بنا کرد.

سپس چوی جانگ‌مون خوشنویس کره‌ای مطرح کرد: از اینکه چنین فضایی توسط سفیر کره برای برگزاری این رویداد مهیا شده است، تشکر می‌کنم.

وی افزود: این آثار را با تمامی روحتان لمس کنید و بپذیرید.

اینجا خانه عشق است

سپس اسرافیل شیرچی، با تشویق حضار روی صحنه حاضر شد و اظهار کرد: اینجا خانه عشق است و خانه سفیر نیست. این رویداد به اعتقاد من یک رویداد معنوی، فرهنگی و هنری است.

در ادامه مجتبی سبزه نیز پشت تریبون آمد و مطرح کرد: انسان‌ها در بعضی از واژه‌ها باهم مشترک‌اند مانند؛ زمان، زیبابینی و احساس. احساسی که رئیس انجمن خوشنویسان کره از آن نام برد، گویی از جانب من صحبت می‌کرد. ساختار و زیبایی در کالیگرافی بسیار مهم است که این موارد در طبیعت بسیار است.

وی افزود: من وقتی که خط کره را بررسی می‌کردم، متوجه تشابه‌های ساختاری در خط نستعلیق ایران و خط کره شدم. ما بی آنکه همدیگر را دیده باشیم احساسی مشترک داریم و این قطعاً شکوهمند است.

در ادامه پرفورمنس رئیس انجمن خوشنویسان کره جنوبی در محوطه محل اقامت سفیر، اجرا شد.