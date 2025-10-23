ساعت کاری ادارات خوزستان تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده ظهر امروز پنجشنبه، بخشنامه مربوط به تعیین ساعت اداری را به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ کرد.

بر این اساس از روز شنبه سوم آبان ساعت شروع به کار ادارات از ساعت ۷ و ساعت خاتمه کار ۱۵ خواهد بود