تصاویری از نسخ خطی و چاپی تاریخ بیهقی در کتابخانه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، تصاویری از برخی صفحات نسخ خطی و چاپی مربوط به «تاریخ بیهقی» و مولف آن موجود در کتابخانه مجلس را منتشر کرد.

ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی (متولد ۳۸۵-متوفای ۴۷۰ قمری) مورخ و ادیب نامور ایرانی در دوره غزنوی و مولف کتاب گرانسنگ تاریخ بیهقی است.

این اثر تاریخی فارسی که با عنوان تاریخ مسعودی نیز شناخته می‌شود، کتاب مفصلی بوده که اکنون بخشی از آن مربوط به دوره پادشاهی مسعود غزنوی و مختصری در تاریخ خوارزم باقی مانده است. تاریخ بیهقی کتابی است مورد تحسین تاریخ‌نگاران و ادیبان که هم از جنبه تاریخ‌نگاری و هم از جنبه ادبی قابل توجه است و اهالی تحقیق و پژوهشگران درباره مولف و اثرش بسیار سخن رانده و نوشته‌اند.

از ویژگی‌های مهم تاریخی که درباره این کتاب گفته شده، گزارش حقیقت و رعایت انصاف در اظهار نظرها، بیان مطالب و نکات اخلاقی، شناخت مولف از جامعه عصر خود و تحلیل علل وقایع، معرفی منبع روایات و اطلاعات نویسنده در هر موضوع و تحلیل درستی یا نادرستی آنها، معرفی اشخاص و احوال و مشاغل آنان، اشاره به مراسم و آداب و رسوم مردم در عصر خود است. همچنین از جنبه ادبی و سبک نگارش و گیرایی نثر کتاب و خصوصیات صرفی و نحوی، از بهترین نمونه‌های نثر فارسی به شمار می‌رود. (رک: دانشنامه جهان اسلام، جلد۶، صص۲۱۱-۲۱۳ و دیگر منابع مربوطه)

کتاب تاریخ بیهقی چاپ‌های متعددی دارد، از جمله با مقدمه، تصحیح، تعلیقات، توضیحات و فهارس از دکتر محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی.

تصاویری از برخی صفحات نسخ خطی و چاپی مربوط به تاریخ بیهقی و مولف آن موجود در کتابخانه مجلس، ارائه می‌شود.