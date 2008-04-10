  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ فروردین ۱۳۸۷، ۱۹:۵۲

محرابیان:

اشتغال صنعتی پایدارترین نوع اشتغال است

اشتغال صنعتی پایدارترین نوع اشتغال است

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر صنایع و معادن گفت: اشتغالی که بر محور توسعه صنعتی باشد،‌ پایدارترین نوع اشتغال است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر محرابیان بعد از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان مشهد که در مکان فرمانداری مشهد برگزار شد افزود: با اجرای طرح آمایش و جستجوی ویژگی غالب هر منطقه در ضمن رعایت توازن نسبی می توان به اشتغالی دست یافت که علاوه بر محور صنعتی پاینده زاینده و مولد است.
 
 وزیر صنایع و معادن به ظرفیتها و استعداد شهرستان مشهد اشاره داشت و در ادامه گفت: برخی با تعاریف زیبای ساماندهی،‌ توسعه،‌ سامان دهی پایدار در تلاشند تا صورت مسئله را پاک کنند و چهره شهر را شیک و زیبا کنند در صورتیکه این ساماندهی در درجه اول با اهداف همخوانی ندارد و در درجه دوم با حذف صورت مسئله مشکلی نخواهد شد.

وی شهرسازی که مبتنی بر واقعیات نباشد را بی نتیجه خواند و تصریح کرد: پتانسیلهای موجود در این شهر بالاخص از لحاظ صنعتی در خور توجه است و ظرفیت صنعت و نیروی سرمایه گذاری شرایط دستیابی به این ساماندهی را فراهم می کند.

محسن شرکا رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی نیز در این جلسه به افت ذخیرهای موجود در روند فعالیتهای اقتصادی صنعتی مشهد پرداخت و با عنوان این مطلب که توسعه اقتصادی فقط از طریق تولیدات است، اظهار داشت: این توسعه باید در صنعت،‌ معدن و سایر بخش ها به طور مساوی باشد. 

 

کد مطلب 663199

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها