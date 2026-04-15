ارائه تسهیلات اشتغال به ۸۰ نفر از مددجویان بهزیستی باخرز

به گزارش خبرگزاری مهر،سید جواد حسینی با حضور در شورای اداری مشترک تایباد و باخرز، هدف از این سفر را بررسی دقیق و رفع نیازهای حیاتی مددجویان اعلام کرد و راهکارهای لازم در مسیر درمان، مسکن و اشتغال توانیابان را تشریح کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور به اتفاق مهدی برجی مدیرکل بهزیستی استان، در سفر به شهرستان تایباد در جلسه شورای اداری مشترک تایباد و باخرز شرکت کرد تا مسائل و مشکلات حوزه بهزیستی این دو شهرستان را مورد بررسی قرار دهد.
وی با اعلام خبرهای حمایتی، گفت: در سال جاری تمام افراد نیازمند جهیزیه در شهرستان باخرز را در چتر حمایتی قرار خواهیم داد. علاوه بر آن در حوزه مستمری، افراد و دانشآموزان نیازمند حمایت را نیز در طول سال از خدمات حمایتی بهرهمند خواهیم ساخت.
حسینی با ارائه آمار دقیق از برنامههای اجرایی افزود: در حوزه مسکن مددجویان در شهرستان باخرز نیز در سال جاری ۱۸ نفر با برخورداری از ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض صاحبخانه خواهند شد. در حوزه اشتغال نیز در نظر داریم به ۸۰ نفر از مددجویان تسهیلات اشتغال ارائه نماییم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: تهیه ویلچر رایگان و تأمین هزینه درمان برای مددجویان شهرستان باخرز نیز در سال جاری انجام خواهد شد و علاوه بر همه اینها، طرح بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار و اجرای طرح مراقب همراه برای خانوادههایی که دارای فرزند چندقلو هستند نیز شامل شهرستان باخرز خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه و اهمیت خدمات این سازمان به مددجویان بیان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، سال ۱۴۰۵ سالی توأم با تحول مثبت و سازنده در حوزه بهزیستی خواهد بود که تمام ابعاد زندگی مددجویان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
