  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

ارائه تسهیلات اشتغال به ۸۰ نفر از مددجویان بهزیستی باخرز

ارائه تسهیلات اشتغال به ۸۰ نفر از مددجویان بهزیستی باخرز

مشهد- رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: به ۸۰ نفر از مددجویان بهزیستی شهرستان باخرز تسهیلات اشتغال ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سید جواد حسینی با حضور در شورای اداری مشترک تایباد و باخرز، هدف از این سفر را بررسی دقیق و رفع نیازهای حیاتی مددجویان اعلام کرد و راهکارهای لازم در مسیر درمان، مسکن و اشتغال توان‌یابان را تشریح کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور به اتفاق مهدی برجی مدیرکل بهزیستی استان، در سفر به شهرستان تایباد در جلسه شورای اداری مشترک تایباد و باخرز شرکت کرد تا مسائل و مشکلات حوزه بهزیستی این دو شهرستان را مورد بررسی قرار دهد.

وی با اعلام خبرهای حمایتی، گفت: در سال جاری تمام افراد نیازمند جهیزیه در شهرستان باخرز را در چتر حمایتی قرار خواهیم داد. علاوه بر آن در حوزه مستمری، افراد و دانش‌آموزان نیازمند حمایت را نیز در طول سال از خدمات حمایتی بهره‌مند خواهیم ساخت.

حسینی با ارائه آمار دقیق از برنامه‌های اجرایی افزود: در حوزه مسکن مددجویان در شهرستان باخرز نیز در سال جاری ۱۸ نفر با برخورداری از ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض صاحب‌خانه خواهند شد. در حوزه اشتغال نیز در نظر داریم به ۸۰ نفر از مددجویان تسهیلات اشتغال ارائه نماییم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: تهیه ویلچر رایگان و تأمین هزینه درمان برای مددجویان شهرستان باخرز نیز در سال جاری انجام خواهد شد و علاوه بر همه این‌ها، طرح بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار و اجرای طرح مراقب همراه برای خانواده‌هایی که دارای فرزند چندقلو هستند نیز شامل شهرستان باخرز خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه و اهمیت خدمات این سازمان به مددجویان بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سال ۱۴۰۵ سالی توأم با تحول مثبت و سازنده در حوزه بهزیستی خواهد بود که تمام ابعاد زندگی مددجویان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کد مطلب 6801801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها