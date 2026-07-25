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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

اشتغال‌آموزی یکی از اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها است

اشتغال‌آموزی یکی از اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها است

قوچان- مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی گفت: اشتغال‌آموزی یکی از اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌هاست تا مددجویان پس از آزادی بتوانند امرار معاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا روشان عصر شنبه در مراسم افتتاح واحدهای تجاری انجمن حمایت از زندانیان در قوچان با اشاره به افتتاح سالن ملاقات زندانیان اظهار کرد: این پروژه با هدف تکریم خانواده زندانیان و فراهم کردن فضایی مناسب برای ملاقات آنان به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی با بیان اینکه در آموزه‌های دینی و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بر شخصی بودن مجازات تأکید شده است، افزود: خانواده زندانی نباید به واسطه محکومیت یکی از اعضای خود متحمل آسیب و مجازات شود از همین رو ایجاد چنین فضاهایی در راستای حفظ کرامت خانواده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه با مشارکت خیران حدود یک سال پیش آغاز شد و درآمد حاصل از آن به انجمن حمایت از زندانیان اختصاص می‌یابد تا برای توانمندسازی خانواده‌های زندانیان هزینه شود.

روشان ادامه داد: حمایت از تحصیل فرزندان زندانیان، تأمین هزینه‌های درمان، ایجاد اشتغال برای خانواده‌ها و کمک به معیشت آنان از مهم‌ترین مأموریت‌های انجمن حمایت از زندانیان است و درآمد پروژه‌های خیرساز در همین مسیر هزینه می‌شود.

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی درباره وضعیت اشتغال زندانیان در استان نیز گفت: سازمان زندان‌ها دو رویکرد را دنبال می‌کند نخست ایجاد اشتغال برای زندانیان در دوران تحمل حبس و دوم ایجاد فرصت‌های شغلی برای خانواده‌های آنان.

وی افزود: اشتغال‌آموزی یکی از اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌هاست تا مددجویان ضمن کسب مهارت پس از آزادی نیز بتوانند از طریق آن امرار معاش کنند.

روشان با اشاره به عملکرد استان در این حوزه اظهار کرد: خراسان رضوی از استان‌های موفق کشور در زمینه اشتغال زندانیان به شمار می‌رود و در حال حاضر نزدیک به پنج هزار مددجو در برنامه‌های اشتغال‌زایی فعالیت دارند همچنین تعداد قابل توجهی از خانواده‌های زندانیان نیز پس از آموزش‌های مهارتی در مشاغل خانگی و برخی واحدهای صنعتی مشغول به کار شده‌اند.

۸ واحد تجاری با مشارکت خیران احداث شد

علیرضا خلیلی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قوچان نیز در این مراسم اظهار کرد: مردم قوچان همواره در حمایت از نیازمندان پیشگام بوده‌اند و بار دیگر این روحیه خیرخواهانه را به نمایش گذاشتند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قوچان بیان کرد: در محل زندان قدیم قوچان با مشارکت خیران هشت باب مغازه احداث شده است که عملیات اجرایی آن با اعتبار اولیه ۲ میلیارد تومان آغاز شد و در نهایت با هزینه‌ای بالغ بر ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

وی تأکید کرد: تمامی هزینه‌های اجرای این پروژه از محل کمک‌های مردمی و خیران تأمین شده و درآمد حاصل از اجاره این واحدهای تجاری صرف حمایت از خانواده‌های زندانیان و همچنین آزادی زندانیان جرائم غیرعمد خواهد شد.

خلیلی با اشاره به فعالیت‌های این انجمن افزود: در حال حاضر ۲۴۵ خانواده تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان قوچان قرار دارند و از خیران و مردم نیکوکار درخواست می‌کنیم حمایت از این خانواده‌های آبرومند را در اولویت قرار دهند تا بتوان بخشی از مشکلات معیشتی و اجتماعی آنان را کاهش داد.

کد مطلب 6898895

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