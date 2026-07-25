به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا روشان عصر شنبه در مراسم افتتاح واحدهای تجاری انجمن حمایت از زندانیان در قوچان با اشاره به افتتاح سالن ملاقات زندانیان اظهار کرد: این پروژه با هدف تکریم خانواده زندانیان و فراهم کردن فضایی مناسب برای ملاقات آنان به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل زندانهای خراسان رضوی با بیان اینکه در آموزههای دینی و سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران بر شخصی بودن مجازات تأکید شده است، افزود: خانواده زندانی نباید به واسطه محکومیت یکی از اعضای خود متحمل آسیب و مجازات شود از همین رو ایجاد چنین فضاهایی در راستای حفظ کرامت خانوادهها اهمیت ویژهای دارد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه با مشارکت خیران حدود یک سال پیش آغاز شد و درآمد حاصل از آن به انجمن حمایت از زندانیان اختصاص مییابد تا برای توانمندسازی خانوادههای زندانیان هزینه شود.
روشان ادامه داد: حمایت از تحصیل فرزندان زندانیان، تأمین هزینههای درمان، ایجاد اشتغال برای خانوادهها و کمک به معیشت آنان از مهمترین مأموریتهای انجمن حمایت از زندانیان است و درآمد پروژههای خیرساز در همین مسیر هزینه میشود.
مدیرکل زندانهای خراسان رضوی درباره وضعیت اشتغال زندانیان در استان نیز گفت: سازمان زندانها دو رویکرد را دنبال میکند نخست ایجاد اشتغال برای زندانیان در دوران تحمل حبس و دوم ایجاد فرصتهای شغلی برای خانوادههای آنان.
وی افزود: اشتغالآموزی یکی از اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندانهاست تا مددجویان ضمن کسب مهارت پس از آزادی نیز بتوانند از طریق آن امرار معاش کنند.
روشان با اشاره به عملکرد استان در این حوزه اظهار کرد: خراسان رضوی از استانهای موفق کشور در زمینه اشتغال زندانیان به شمار میرود و در حال حاضر نزدیک به پنج هزار مددجو در برنامههای اشتغالزایی فعالیت دارند همچنین تعداد قابل توجهی از خانوادههای زندانیان نیز پس از آموزشهای مهارتی در مشاغل خانگی و برخی واحدهای صنعتی مشغول به کار شدهاند.
۸ واحد تجاری با مشارکت خیران احداث شد
علیرضا خلیلی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قوچان نیز در این مراسم اظهار کرد: مردم قوچان همواره در حمایت از نیازمندان پیشگام بودهاند و بار دیگر این روحیه خیرخواهانه را به نمایش گذاشتند.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قوچان بیان کرد: در محل زندان قدیم قوچان با مشارکت خیران هشت باب مغازه احداث شده است که عملیات اجرایی آن با اعتبار اولیه ۲ میلیارد تومان آغاز شد و در نهایت با هزینهای بالغ بر ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
وی تأکید کرد: تمامی هزینههای اجرای این پروژه از محل کمکهای مردمی و خیران تأمین شده و درآمد حاصل از اجاره این واحدهای تجاری صرف حمایت از خانوادههای زندانیان و همچنین آزادی زندانیان جرائم غیرعمد خواهد شد.
خلیلی با اشاره به فعالیتهای این انجمن افزود: در حال حاضر ۲۴۵ خانواده تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان قوچان قرار دارند و از خیران و مردم نیکوکار درخواست میکنیم حمایت از این خانوادههای آبرومند را در اولویت قرار دهند تا بتوان بخشی از مشکلات معیشتی و اجتماعی آنان را کاهش داد.
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