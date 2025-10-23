جمالیان: پروژه مسکن زعفرانیه پس از ۲ دهه انتظار وارد فاز اجرایی شد

سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از بیش از ۲۰ سال پیگیری مستمر، با تعامل و هم‌افزایی حلقه مدیریتی استان مرکزی، مجوز تغییر کاربری زمین‌های این منطقه از وزارتخانه مربوطه دریافت و مقدمات ورود پروژه به مرحله اجرا فراهم شد.

وی افزود: در نشستی که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، مصوب شد که تمامی مسئولیت‌های اجرایی پروژه به شهرداری اراک واگذار شود تا روند پیشرفت آن منظم، هدفمند و بدون وقفه دنبال شود، این تصمیم با هدف تسریع در فرآیند آماده‌سازی و صدور مجوزهای ساخت اتخاذ شده است.

وی با اشاره به استقبال ساکنان منطقه از این طرح افزود: حدود ۷۰ درصد از ساکنان منطقه زعفرانیه تاکنون با شهرداری توافق کرده‌اند و پرونده‌های مربوط به این افراد طی هفته آینده به کمیسیون ماده ۵ معرفی خواهند شد تا پروانه‌های بهره‌برداری برای آن‌ها صادر شود.

جمالیان تصریح کرد: برای سایر ساکنانی که در آینده به توافق می رسند مقرر شده است که پرونده‌های آنان نیز در جلسات کمیسیون ماده ۵ به‌صورت خارج از نوبت بررسی شود تا هیچ تأخیری در صدور مجوزها ایجاد نشود.

وی ادامه داد: شهرداری اراک نیز مکلف شده است که عملیات آماده‌سازی زمین‌های منطقه زعفرانیه را با سرعت آغاز کند، این عملیات شامل جدول‌گذاری، تسطیح، زیرسازی و سایر اقدامات عمرانی ضروری برای آماده‌سازی اراضی جهت ساخت‌وساز است.

نماینده مردم اراک و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت این پروژه برای توسعه شهری گفت: هدف این است که تا پایان سال جاری، تمامی پروانه‌های ساخت برای متقاضیانی که به شهرداری مراجعه کرده‌اند صادر شود و پروژه‌های ساختمانی وارد مرحله اجرا شوند.

وی افزود: نقشه‌های مربوط به اراضی ۹۰ هکتاری منطقه زعفرانیه آماده شده و تمامی اقدامات لازم برای آغاز عملیات اجرایی در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود که عملیات آماده‌سازی این اراضی ظرف مدت ۵ تا ۶ ماه آینده به‌طور کامل انجام شود.

جمالیان تاکید کرد: هدف اصلی از برگزاری این نشست، پایان دادن به مشکلات بروکراتیک و اداری بود که طی دو دهه گذشته مانع از اجرای این پروژه شده بود و اکنون با ورود پروژه به فاز اجرایی، ساکنان منطقه می‌توانند بدون مانع در مسیر اداری پیش بروند و امیدواریم تا پایان سال جاری، ساخت‌وسازها به‌صورت رسمی آغاز شود.

وی گفت: پروژه مسکن زعفرانیه یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه بود که با تلاش‌های مستمر و هماهنگی بین دستگاهی، اکنون وارد مرحله‌ای شده که می‌تواند به‌طور ملموس در زندگی مردم تأثیرگذار باشد و به الگویی موفق در توسعه شهری تبدیل شود.