  1. جامعه
  2. شهری
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

بیش از ۳۲۰ هزار حرکت قطار در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در خطوط متروی تهران

بیش از ۳۲۰ هزار حرکت قطار در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در خطوط متروی تهران

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران رتبه بندی بیشترین حرکت قطارها در خطوط مترو تهران در شش ماهه نخست سال را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مجموع بیش از ۳۲۰ هزار حرکت قطار در خطوط هفت‌گانه متروی تهران و مسیرهای انشعابی انجام شده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، خط چهار متروی تهران با ثبت ۵۷ هزار حرکت قطار در صدر خطوط دارای بیشترین تعداد حرکت قرار گرفته است. پس از آن، خط دو با ۵۵ هزار حرکت و خط یک با ۵۴ هزار حرکت در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

بیش از ۳۲۰ هزار حرکت قطار در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در خطوط متروی تهران

در ادامه این رتبه‌بندی، خط سه با ۴۶ هزار حرکت، خط شش با ۲۸ هزار حرکت، خط هفت با ۲۷ هزار حرکت و خط پنج با ۲۵ هزار حرکت در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

همچنین در مجموع مسیرهای فرودگاه مهرآباد، پرند و هشتگرد نیز در این بازه زمانی ۳۰ هزار حرکت قطار انجام شده است.

کد خبر 6632112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها