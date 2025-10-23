بیش از ۳۲۰ هزار حرکت قطار در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در خطوط متروی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مجموع بیش از ۳۲۰ هزار حرکت قطار در خطوط هفت‌گانه متروی تهران و مسیرهای انشعابی انجام شده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، خط چهار متروی تهران با ثبت ۵۷ هزار حرکت قطار در صدر خطوط دارای بیشترین تعداد حرکت قرار گرفته است. پس از آن، خط دو با ۵۵ هزار حرکت و خط یک با ۵۴ هزار حرکت در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

در ادامه این رتبه‌بندی، خط سه با ۴۶ هزار حرکت، خط شش با ۲۸ هزار حرکت، خط هفت با ۲۷ هزار حرکت و خط پنج با ۲۵ هزار حرکت در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

همچنین در مجموع مسیرهای فرودگاه مهرآباد، پرند و هشتگرد نیز در این بازه زمانی ۳۰ هزار حرکت قطار انجام شده است.