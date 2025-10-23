به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدیپور از برگزاری دوره توانمندسازی ائمه جماعات و مبلغین با موضوع «شیوههای بیان تفسیر قرآن» خبر داد.
معاون علمیپژوهشی سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون خراسان رضوی بیان کرد: این دوره با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از خواهران و برادران مبلغ و ائمهجماعات در مسجد جوادالائمه (ع) مشهد مقدس برگزار شد.
وی با اشاره به اهداف این برنامه گفت: این دوره با هدف ارتقا مهارتهای تبلیغی و تفسیری ائمهجماعات و مبلغین و نقش آنان در تبیین مفاهیم قرآنی برای اقشار مختلف جامعه و در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که فرمودند: «آقایان روحانیون و فضلای محترم باید سطح معارف جامعه را بالا بیاورند.
محمدی پور گفت: در این دوره، حجتالاسلام حمید محمدی بهعنوان استاد دوره، به تشریح شیوههای نوین بیان مفاهیم تفسیری و راههای اثرگذاری بیشتر در تبیین آیات قرآن کریم پرداخت.
معاون علمیپژوهشی سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون خراسان رضوی افزود: این برنامه به همت سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون خراسان رضوی و با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان برگزار شد.
