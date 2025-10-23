حافظان قرآن مایه برکت و نور برای خود و اطرافیان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رمضانی‌فرد، شامگاه پنجشنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان حفظ عمومی قرآن کریم اظهار کرد: حفظ عمومی قرآن به دلیل مردمی بودن، امکان شرکت افراد در سنین مختلف را فراهم می‌کند. در کنار آن، حفظ تخصصی با رویکرد مفهومی و عمیق نیز دنبال می‌شود.

وی با اشاره به آسان‌سازی روند آزمون‌های عمومی افزود: در این آزمون‌ها هیچ‌گونه کاغذبازی وجود ندارد و همه اطلاعات به صورت سیستمی ثبت می‌شود. ما و سازمان تبلیغات نقش حمایتی خود را ایفا می‌کنیم و خدمت به قرآن را افتخاری برای خود می‌دانیم.

رمضانی‌فرد ضمن ابراز شرمندگی نسبت به کم بودن حمایت‌های مالی حفاظ قرآن تاکید کرد: تمام تلاش ما بر ارتقای امتیازات معنوی و ایجاد انگیزه در این آزمون‌ها، از جمله اختصاص جایگاه ویژه حافظ در آموزش و پرورش و سهمیه حج، متمرکز است.

وی همچنین حافظان قرآن را به تبلیغ حفظ عمومی بین مردم دعوت و بیان کرد: حفظ قرآن باعث عاقبت بخیری و برکت برای خود حافظ و اطرافیانش می‌شود و علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، حافظ را در برابر نفوذ شیطان محافظت می‌کند.

سرپرست اداره‌کل آموزش و سنجش حفظ قرآن از ریاست اداره‌کل تبلیغات اسلامی گفت: امید است تعداد علاقمندان به حفظ قرآن روز به روز افزایش یابد و خدمت به قرآن و حافظان آن همچنان افتخار ما باشد.