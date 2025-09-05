به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مهدوی ارفع، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، با صدور حکمی، قائممقام جدید این مرکز را منصوب کرد.
بر اساس حکم صادره، حجت الاسلام قنبریان به عنوان قائممقام مرکز رسیدگی به امور مساجد منصوب شد. وی در این مسئولیت، عهدهدار پیگیری اجرای سیاستهای کلان مرکز خواهدبود.
حجتالاسلام مهدوی ارفع با قدردانی از تلاشها و خدمات ارزنده حجتالاسلام فاطمی ارفع در جایگاه قائممقام، از تلاش چند ساله ایشان در جهت ارتقای جایگاه مسجد و خدمت به ائمه جماعات و ارکان مساجد تقدیر به عمل آورد.
همچنین در ادامه، حجتالاسلام فاطمی ارفع با حکم ریاست مرکز به عنوان مشاور رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان منصوب شد.
