به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی در خطبههای نماز جمعه شهرستان تربت حیدریه با اشاره به جنگ شش روزه اعراب و رژیم صهیونیستی در سال ۴۶ اظهار کرد: پس از شکست اعراب در این جنگ، صهیونیستها جسارت بیشتری پیدا کردند و دو سال بعد در ۳۱ مرداد ۴۸ به مسجدالاقصی حمله کردند و آن را به آتش کشیدند و این روز بهعنوان مسجد نامگذاری شد.
امام جمعه تربت حیدریه با بیان اینکه مسجد تنها محل عبادت نیست، گفت: متأسفانه در دهههای اخیر مساجد از کارکرد اصلی خود فاصله و مورد بیمهری قرار گرفتهاند. در حالی که در صدر اسلام و اوایل انقلاب، مساجد کانون تربیت شهدا و سرداران بودند.
وی به پنج چالش درونی مساجد اشاره وبیان کرد: ضعف مدیریت، نخستین چالش درونی مساجد است، بهطوری که برخی هیأتامنا و ائمه جماعات فاقد تخصص لازم برای جذب جوانان هستند و بر همین اساس منابع مادی و معنوی مساجد را از بین میبرند.
معلمی افزود: فعالیتهای کلیشهای و عدم نوآوری در برنامهها باعث شده که به مسائل نسل جدید نوجوان و جوان توجه نشود، چراکه تخصص لازم را ندارند.
امام جمعه تربت حیدریه از کمبود امکانات شامل؛ معماری نامناسب، سیستمهای صوتی ضعیف و نبود سرویسهای بهداشتی مناسب بهعنوان دیگر چالش درونی مسجد یاد کرد.
وی رفتار نامناسب کارگزاران، عدم پاسخگویی به نیازهای جوانان را از دیگر چالشهای مسجد برشمرد و گفت: برخوردهای غیر دلسوزانه و ایجاد دافعه به جای جذب جوانان. و نبود برنامههای تفریحی، ورزشی، مشاورهای و مهارتآموزی باعث شده که مساجد از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرند.
معلمی با اعلام اینکه از ۳۶۰ مسجد در این شهرستان، ۶۰ مسجد تعطیل و تنها ۱۵۰ مسجد نماز جماعت دارند، گفت: این آمار نشان میدهد بخش زیادی از مساجد عملاً تعطیل هستند.
امام جمعه تربتحیدریه به تهدیدات بیرونی مسجد نیز اشاره کرد و افزود: اگر دستگاههای اجرایی به مساجد توجه کنند، بسیاری از معضلات اجتماعی حل خواهد شد، در عین خال متأسفانه برخی مسئولان درک درستی از نقش مساجد ندارند.
وی از مردم خواست با مشارکت داوطلبانه و ارائه پیشنهادات سازنده، در رونقبخشی به مساجد تلاش کنند، چرا که مساجد باید به مراکز پاسخگویی به شبهات و نیازهای جامعه تبدیل شوند.
