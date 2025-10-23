حجت الاسلام میرزایی:تلاش دشمن کم رنگ کردن محافل اهل بیت(ع)در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد میرزایی عصر پنجشنبه در جمع مادحان و پیررغلامان شهرستان‌های تکاب و شاهین دژ اظهار کرد: تلاش دشمن کم رنگ کردن محافل اهل بیت (ع) در جامعه است ولی با وجود مادحین وظیفه شناس و بصیری، چون شماها قطعاً در این کار توفیقی حاصل نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه دنیا امروز تشنه معارف اهل بیت (ع) است لذا شماها باید صدای حقیقت خواهی خود را به گوش جهانیان برسانید، افزود: افزود: تلاش نمائید تا نسل جوان و نوجوان را که هم اشک دارند و هم شوق با مکتب اهل بیت مأنوس شوند.

حجت الاسلام میرزایی با بیان اینکه شما مداحان شماها پرچم داران فرهنگ عاشورا در جامعه و صاحب مکتب هیهات من الذله در جامعه هستید، گفت: صدای شما صدای حق و اشک است لذا صدایتان را وقف حقیقت و آگاهی نمائید نه شهرت، که اگر چنین باشد زندگی‌ها را دگرگون و در جامعه تأثیر گذار خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی گفت: رسالت مادحان و پیرغلامان فقط ذکر مصائب اهل بیت (ع) نیست، شما سفیران آگاهی بخشی در جامعه هستید و باید مسیر اهل بیت و سیره آنان را در جامعه تبیین کنید.

در ادامه از کتاب وقتی برای رفتن زاده شد تألیف خانم‌ها سلبی ناز رستمی و ویدا کبیری رونمایی شد.

این کتاب گریزی دارد به روایتی داستانی از تولد تا شهادت شهید رضا علی کبیری در تکاب شهید رضا علی کبیری در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۶۵ در دره شهدا ارومیه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

در پایان با حضورحجت الاسلام میرزائی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس، رؤسای سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ و جمعی از روحانیون و مسئول فرهنگی سپاه با اهدای لوح سپاس از مادحین و پیر غلامان تجلیل شد.