  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

حجت الاسلام میرزایی:تلاش دشمن کم رنگ کردن محافل اهل بیت(ع)در جامعه است

حجت الاسلام میرزایی:تلاش دشمن کم رنگ کردن محافل اهل بیت(ع)در جامعه است

ارومیه - نماینده مردم شهرستان های تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش دشمن کم رنگ کردن محافل اهل بیت (ع) در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد میرزایی عصر پنجشنبه در جمع مادحان و پیررغلامان شهرستان‌های تکاب و شاهین دژ اظهار کرد: تلاش دشمن کم رنگ کردن محافل اهل بیت (ع) در جامعه است ولی با وجود مادحین وظیفه شناس و بصیری، چون شماها قطعاً در این کار توفیقی حاصل نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه دنیا امروز تشنه معارف اهل بیت (ع) است لذا شماها باید صدای حقیقت خواهی خود را به گوش جهانیان برسانید، افزود: افزود: تلاش نمائید تا نسل جوان و نوجوان را که هم اشک دارند و هم شوق با مکتب اهل بیت مأنوس شوند.

حجت الاسلام میرزایی با بیان اینکه شما مداحان شماها پرچم داران فرهنگ عاشورا در جامعه و صاحب مکتب هیهات من الذله در جامعه هستید، گفت: صدای شما صدای حق و اشک است لذا صدایتان را وقف حقیقت و آگاهی نمائید نه شهرت، که اگر چنین باشد زندگی‌ها را دگرگون و در جامعه تأثیر گذار خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی گفت: رسالت مادحان و پیرغلامان فقط ذکر مصائب اهل بیت (ع) نیست، شما سفیران آگاهی بخشی در جامعه هستید و باید مسیر اهل بیت و سیره آنان را در جامعه تبیین کنید.

در ادامه از کتاب وقتی برای رفتن زاده شد تألیف خانم‌ها سلبی ناز رستمی و ویدا کبیری رونمایی شد.

این کتاب گریزی دارد به روایتی داستانی از تولد تا شهادت شهید رضا علی کبیری در تکاب شهید رضا علی کبیری در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۶۵ در دره شهدا ارومیه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

در پایان با حضورحجت الاسلام میرزائی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس، رؤسای سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ و جمعی از روحانیون و مسئول فرهنگی سپاه با اهدای لوح سپاس از مادحین و پیر غلامان تجلیل شد.

کد خبر 6632194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها