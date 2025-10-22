به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان، شامگاه چهارشنبه در گردهمایی فاطمیون و تجمع رؤسا و مداحان هیئات مذهبی و مواکب شهر شیراز گفت: فاطمیه باید امسال پررنگتر از هر سال برگزار شود، چرا که حرکت حضرت زهرا (س) ریشه سیاسی داشت و دفاع ایشان از فدک و اعتراض نسبت به ستمها، اقدامی در مسیر عدالت اجتماعی و سیاسی بود.
وی افزود: مسیر اهل بیت (ع) مسیری سیاسی اما نه جناحی است و پیروان این راه باید با همدلی و بدون وابستگی به جناحها و گروههای سیاسی عمل کنند.
محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش جوانان در فضای مجازی و میدانهای مذهبی اشاره و اظهار کرد: میدان اصلی فعالیت، هیئات مذهبی است؛ جایی که نوجوان، جوان و پیرغلام در کنار هم بدون ادعا فعالیت میکنند. شهادت و خدمت بیادعا در مسیر اهل بیت (ع) ارزش والایی دارد و روحیه ایثار باید در نسل جدید هیئتیها حفظ شود.
وی ادامه داد: جهاد تبیین امروز مشابه کاری است که امام حسین (ع) و حضرت زهرا (س) انجام دادند. شرایط کشور هنوز شرایط جنگ است و باید آماده بود.
وی از هیئات مذهبی درخواست کرد که در ایام فاطمیه، میلاد حضرت زینب (س) و سایر مناسبتهای مذهبی حضور فعالتری داشته باشند و تأکید کرد: نصب تابلو، نظم در مواکب، و رعایت توصیههای بازرسیها نشانه احترام به شعائر و انسجام هیئات است.
محمدیان از برگزاری کلاسهای آموزشی از جانب نهادهایی چون هلالاحمر و آتشنشانی ویژه مسئولان هیئات خبر داد و اعلام کرد: شرکت در این دورهها در تمدید مجوزهای فعالیت هیئات مؤثر خواهد بود.
