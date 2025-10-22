  1. استانها
محمدیان: فاطمیه امسال در شیراز باید پررنگ‌تر از همیشه برگزار شود

شیراز- رئیس شورای هیأت‌های مذهبی فارس گفت:فاطمیه باید امسال در شیراز پررنگ‌تر از هر سال برگزار شود زیرا که حرکت حضرت زهرا (س) ریشه سیاسی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان، شامگاه چهارشنبه در گردهمایی فاطمیون و تجمع رؤسا و مداحان هیئات مذهبی و مواکب شهر شیراز گفت: فاطمیه باید امسال پررنگ‌تر از هر سال برگزار شود، چرا که حرکت حضرت زهرا (س) ریشه سیاسی داشت و دفاع ایشان از فدک و اعتراض نسبت به ستم‌ها، اقدامی در مسیر عدالت اجتماعی و سیاسی بود.

وی افزود: مسیر اهل بیت (ع) مسیری سیاسی اما نه جناحی است و پیروان این راه باید با همدلی و بدون وابستگی به جناح‌ها و گروه‌های سیاسی عمل کنند.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش جوانان در فضای مجازی و میدان‌های مذهبی اشاره و اظهار کرد: میدان اصلی فعالیت، هیئات مذهبی است؛ جایی که نوجوان، جوان و پیرغلام در کنار هم بدون ادعا فعالیت می‌کنند. شهادت و خدمت بی‌ادعا در مسیر اهل بیت (ع) ارزش والایی دارد و روحیه ایثار باید در نسل جدید هیئتی‌ها حفظ شود.

وی ادامه داد: جهاد تبیین امروز مشابه کاری است که امام حسین (ع) و حضرت زهرا (س) انجام دادند. شرایط کشور هنوز شرایط جنگ است و باید آماده بود.

وی از هیئات مذهبی درخواست کرد که در ایام فاطمیه، میلاد حضرت زینب (س) و سایر مناسبت‌های مذهبی حضور فعال‌تری داشته باشند و تأکید کرد: نصب تابلو، نظم در مواکب، و رعایت توصیه‌های بازرسی‌ها نشانه احترام به شعائر و انسجام هیئات است.

محمدیان از برگزاری کلاس‌های آموزشی از جانب نهادهایی چون هلال‌احمر و آتش‌نشانی ویژه مسئولان هیئات خبر داد و اعلام کرد: شرکت در این دوره‌ها در تمدید مجوزهای فعالیت هیئات مؤثر خواهد بود.

