قهرمانان معلول در یادواره شهدای ورزشکار قروه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره شهدای ورزشکار شهرستان قروه شامگاه پنجشنبه با حضور فرماندار قروه، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، رئیس شورای شهر، رئیس اداره بهزیستی و جمعی از مسئولان و رؤسای ادارات این شهرستان برگزار شد.

در این آئین، ضمن تجلیل از مقام والای شهدای ورزشکار، از مربیان موفق، ورزشکاران مدال‌آور کشوری و آسیایی و خانواده‌های معظم شهدا قدردانی شد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قروه، در حاشیه این مراسم با اشاره به درخشش ورزشکاران جامعه هدف بهزیستی اظهار کرد: در این برنامه از دو ورزشکار معلول موفق شهرستان شامل محمد زارعی نوشمند، دارنده مدال طلای کشتی ناشنوایان آسیا و نقره جهانی، و زهرا فرجی، دارنده مدال طلای دو و میدانی و نقره کاراته کشوری، تجلیل به عمل آمد.

سیروس ملاویسی افزود: شهرستان قروه از استعدادهای ارزشمند ورزشی در میان جامعه هدف بهزیستی برخوردار است و شناسایی و حمایت مستمر از این افراد باید در دستور کار اداره ورزش و جوانان، هیأت‌های ورزشی و بهزیستی قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش انگیزشی چنین برنامه‌هایی گفت: برگزاری یادواره شهدای ورزشکار ضمن پاسداشت یاد و نام شهیدان، می‌تواند مشوقی مؤثر برای تداوم تلاش ورزشکاران و مربیان باشد و زمینه رشد و شکوفایی بیشتر استعدادهای ورزشی را در میان جامعه هدف فراهم سازد.