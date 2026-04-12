۹۷ مدال جهانی حاصل تلاش ورزشکاران کرمانشاهی در سال گذشته

پیمان رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۴ را دوره‌ای همراه با فراز و نشیب برای ورزش کرمانشاه توصیف کرد و اظهار داشت: این سال با اتفاقات متنوعی همراه بود؛ از افتخارآفرینی در المپیک ناشنوایان تا کسب مدال طلای جهانی کاراته بانوان توسط آتوسا گلشادنژاد و در مقابل، ناکامی برخی رشته‌ها در رده‌های پایه.

وی افزود: با وجود همه این شرایط، ورزش استان در مجموع عملکرد قابل قبولی در حوزه مدال‌آوری، میزبانی رقابت‌ها و حضور تیم‌های ملی در اردوها داشته و می‌توان این سال را درخشان ارزیابی کرد.

مشاور عالی مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه با اشاره به چالش‌های موجود تصریح کرد: وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، فشارهای قابل توجهی بر ورزش کشور و استان وارد کرد که تعطیلی اماکن ورزشی و محدودیت در برگزاری رویدادهای بین‌المللی از جمله پیامدهای آن بود.

وی ادامه داد: با این حال، رشته‌هایی مانند کاراته، ووشو، دو و میدانی، بوکس و ورزش ناشنوایان توانستند در عرصه‌های بین‌المللی بدرخشند و در شمشیربازی نیز استعدادهای جدیدی شناسایی شدند که نوید آینده‌ای روشن را می‌دهند.

رفعتی با اشاره به دستاوردهای مدالی استان گفت: ورزشکاران کرمانشاهی موفق شدند در رقابت‌های بین‌المللی مجموعاً ۹۷ مدال کسب کنند که با توجه به شرایط منطقه‌ای، نشان‌دهنده عملکردی قابل توجه است.

وی در تحلیل عوامل موفقیت ورزش استان بیان کرد: این موفقیت‌ها را می‌توان در سه سطح کلان، میانی و خرد بررسی کرد که در نبود یک نظام مدیریتی کارآمد در گذشته، نقش تلاش فردی ورزشکاران، مربیان و تعامل هیأت‌ها با فدراسیون‌ها پررنگ‌تر بوده است.

مشاور عالی مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطوح میانی، انتظار می‌رود روند رو به رشد فعلی ادامه یابد و در سال‌های آینده شاهد دستاوردهای بیشتری باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت مربیان اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته، ۲۲ مربی از استان در رده‌های مختلف تیم‌های ملی حضور داشتند که این موضوع نقش مهمی در ارتقای فنی و شناسایی استعدادها دارد.

رفعتی همچنین به میزبانی رقابت‌ها در استان پرداخت و اظهار کرد: در سال گذشته، ۲۶ رویداد ورزشی در کرمانشاه برگزار شد که نشان‌دهنده توجه مسئولان استانی به حوزه ورزش است.

وی در پایان با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: امکانات ورزشی موجود تنها پاسخگوی نیازهای اولیه است و برای حضور در لیگ‌های حرفه‌ای، توسعه و بهسازی سالن‌ها و فضاهای استاندارد ورزشی ضروری است.