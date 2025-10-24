به گزارش خبرگزاری مهر، داودگودرزی، مدیر طرح باغ‌راه حضرت زهرا گفت: اعتباراتی که درحال حاضر برای این پروژه گرفته بیش از هزارو ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: در این پروژه ۱۵ تا زمین بازی و سه تا زمین اسکیت در نظر گرفته ایم وتمام گستره‌ی زمینِ پروژه، به طول ۹ کیلومتر، شامل مسیری برای پیاده‌روی و گذرگاهی برای دوچرخه‌سواری است.

محمد ناظم رضوی مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران گفت: ️پس از تکمیل این پروژه، برنامه‌های متنوع برای خانواده‌ها برگزار خواهد شد. پیش بینی ما این است که در بازه زمانی کوتاه مدت حدود ۵۰۰ نفر می‌توانند مستقیم و یا غیر مستقیم در این فضا به عنوان اشتغال استفاده کنند.