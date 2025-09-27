به گزارش خبرنگار مهر، تهران در آستانه پاییز میزبان مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ عمرانی و حمل و نقلی است که هر کدام می‌توانند بخشی از گره‌های دیرینه پایتخت را باز کنند؛ از ورود نخستین رام واگن‌های «ملی» به خطوط مترو و تکمیل حلقه‌های خط ۶ گرفته تا گشایش باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) و آغاز پلاک گذاری تاکسیهای برقی این اقدامات نماد توسعه زیر ساختی اند اما مهم‌تر از افتتاح آزمون بزرگ مدیریت شهری در بهره برداری و نگهداشت پایدار آن هاست.

واگن ملی بومی سازی ۸۵ درصدی و امید به کاهش فرسودگی

علیرضا زاکانی شهردار تهران طی هفته‌های اخیر اعلام کرد؛ نخستین رام واگن ملی با ۸۵ درصد داخلی سازی آماده ورود به شبکه متروست این پروژه که با حمایت مالی ۷۷ میلیون یورویی و همکاری جهاد دانشگاهی مینا و واگن سازی تهران پیش رفته قرار است در ادامه ۱۴ واگن دیگر را نیز وارد مدار کند.

پروژه واگن ملی تهران که با هدف بومی سازی صنعت ساخت واگن و نوسازی ناوگان فرسوده مترو دنبال می‌شود یکی از کلان پروژه‌های مهم شهری پایتخت است. این پروژه نه تنها به کاهش وابستگی به خارج از کشور در تأمین قطعات و تجهیزات ریلی کمک می‌کند بلکه با افزایش ظرفیت جابجایی مسافر می‌تواند گره گشای بخشی از مشکلات ترافیکی و آلودگی هوای تهران باشد.

ورود این واگن‌ها علاوه بر افزایش اعزام قطار در ساعات اوج هزینه‌های نگهداری و تأمین قطعات را به طور محسوسی کاهش می‌دهد.

ایستگاههای نجات اللهی و سرباز تکمیل حلقه‌های خط ۶

پروژه دیگری که تا پایان مهر در دستور کار قرار گرفته افتتاح ایستگاههای نجات اللهی (مریم مقدس) و سرباز در خط ۶ مترو است. هر ایستگاه با برآورد هزینه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اکنون به مراحل پایانی نزدیک شده و بهره برداری از آنها طول خط را به ۴۲ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌های فعال را به ۳۲ می‌رساند.

ایستگاه نجات اللهی در یکی از پرترددترین نقاط مرکزی تهران و ایستگاه سرباز در منطقه‌ای مهم و پرجمعیت واقع شده اند. این موقعیت‌ها دسترسی شهروندان را به مراکز تجاری اداری فرهنگی و درمانی تسهیل می‌کنند.

این توسعه به ویژه برای ساکنان شرق و مرکز تهران اهمیت دارد و انتظار می‌رود بخشی از بار ترافیک سطحی در محدوده‌های پرتردد را کاهش دهد. در نتیجه کاهش بار ترافیکی محدوده ایستگاه‌های مذکور آلودگی هوا نیز کاهش خواهد یافت با این حال، مسئولان فنی تأکید کرده اند بهره برداری ایمن منوط به تکمیل پست برق سیستم تهویه و ورودی‌های جدید ایستگاه هاست.

باغ راه حضرت زهرا (س) ۹.۵ کیلومتر بازآفرینی شهری

باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه افتتاح قرار گرفته است. این پروژه که روی سقف تونل راه آهن تهران تبریز در مناطق ۱۷ و ۱۸ اجرا شده با طول ۹.۵ کیلومتر و عرض ۳۰ تا ۳۵ متر بزرگترین طرح بازآفرینی شهری در جنوب غرب پایتخت به شمار می‌رود.

در طراحی این باغ راه مسیرهای پیوسته دوچرخه سواری و پیاده روی فضاهای فرهنگی وورزشی ۱۳ مرکز بازی کودک دو زمین اسکیت حرفه‌ای زمین فوتبال ۱۲ هزار متر فضای آئینی و ۳۵۰۰ واحد پارکینگ سرپوشیده پیش بینی شده است. ویژگی‌های مذکور پروژه باغ راه را تبدیل به محلی برای گذراندن اوقات فراغت و تفرج شهروندان کرده است. سرپرست سازمان نوسازی علی اصغر کمالی زاده هدف اصلی پروژه را ارتقای کیفیت زندگی و حذف فضاهای بی دفاع شهری در مناطق پرتراکم جنوبی عنوان کرده است.

افزایش سرانه فضای سبز شهری در تهران از دیگر اهداف احداث این پروژه است. با کاشت انواع درختان درختچه‌ها و گل‌ها در طول این مسیر یک اکوسیستم سبز ایجاد شده که به بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی صوتی کمک می‌کند.

با وجود این کارشناسان حوزه شهری معتقدند موفقیت این طرح در گرو نگهداشت پایدار دسترسی ایمن و مشارکت اجتماعی محلات اطراف خواهد بود؛ چرا که تجربه پروژه‌های مشابه نشان داده بدون برنامه منظم برای نگهداری و امنیت چنین فضاهایی به سرعت کیفیت خود را از دست می‌دهند.

تاکسیهای برقی نخستین آیون پلاک شد

در بخش حمل و نقل پاک نخستین تاکسی برقی مدل Aion در شهریور ماه پلاک گذاری شد و قرار است در ادامه ۱۰۰ دستگاه دیگر نیز شماره گذاری و وارد شبکه شوند براساس اعلام سازمان تاکسیرانی تاکنون بیش از هزار راننده برای تحویل خودروها ثبت نام کرده اند و مجموع خودروهای برقی وارد شده به تهران به حدود ۱۷۵۰ دستگاه می‌رسد.

این خودروها با توان موتور ۱۵۰ کیلووات و باتری ۵۵ کیلووات ساعتی توان پیمایش حدود ۴۴۰ کیلومتر را دارند شورای شهر تهران نیز تأکید کرده شهرداری باید موانع تضامین بانکی رانندگان را بر طرف کند تا روند واگذاری بدون تعلل پیش برود.

نقطه قوت اصلی این خودروها موتور الکتریکی آنهاست که بدون تولید هیچ گونه آلایندگی درمحل به حرکت در می‌آید. این امر به طور مستقیم به بهبود کیفیت هوای شهرها کمک می‌کند.

در مقایسه با خودروهای بنزینی تاکسی‌های برقی مانند آینون هزینه‌های جاری کمتری دارند. کاهش هزینه‌های سوخت برق به جای بنزین و نگهداری قطعات متحرک کمتر در موتور الکتریکی) صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی را برای رانندگان و شرکت‌های تاکسیرانی به همراه دارد.

آزمون بزرگ مدیریت شهری از وعده تا عمل

چهار پروژه‌ای که در دستور کار شهرداری تهران قرار دارند بخشهایی از یک پازل کلان هستند توسعه حمل و نقل ریلی گسترش ناوگان پاک و بازآفرینی شهری اما همان قدر که افتتاح‌ها برای شهروندان مهم است استمرار بهره برداری مؤثر و نگهداشت پایدار تعیین کننده خواهد بود.

تهران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقداماتی است که به زندگی روزمره مردم گره بخورد واگن ملی ایستگاههای تازه باغ راه حضرت زهرا و تاکسیهای برقی اگر به موقع و کامل به ثمر برسند می‌توانند نشانه‌ای از عبور پایتخت از وعده‌ها به عمل باشند؛ مسیری که تنها با پایداری در اجرا و مدیریت بی وقفه به مقصد خواهد رسید.