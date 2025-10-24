در دیدار زلنسکی و کر استارمر در انگلیس چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه نشست ائتلاف حامیان اوکراین در لندن با «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس دیدار و گفتگو کرد.

استارمر در این دیدار گفت: می‌خواهم از فرصت امروز استفاده کنم تا دستور کار روشنی برای آوردن ولادیمیر پوتین به مذاکرات تنظیم کنم.

نخست وزیر انگلیس ابراز امیدواری کرد که بیشترین تعداد کشورها، تصمیماتی برای محدود کردن تأمین مالی ماشین جنگی روسیه بگیرند.

وی ادامه داد که این ائتلاف باید در مورد مسدود کردن دارایی‌های روسیه و تحویل دادن این وجوه به اوکراین توافق کند.

استارمر با اشاره به اینکه «ائتلاف مصمم است در کنار اوکراین بماند تا مذاکرات در شرایط خوبی آغاز شود»، از تسریع برنامه‌های انگلیس برای تأمین موشک به اوکراین ابراز خرسندی کرده و گفت: باید فشار نظامی بر روسیه را تشدید کنیم.

نخست وزیر انگلیس در این دیدار تاکید کرد که ائتلاف باید تلاش‌هایش را برای خارج کردن نفت و گاز روسیه از بازارهای جهانی ادامه دهد. ائتلاف مصمم است در کنار اوکراین بماند تا مذاکرات را از موضع قدرت آغاز کند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این دیدار گفت: ائتلاف قادر است با تأمین گاز و تجهیزات ضروری، بخش انرژی اوکراین را محافظت کند.

زلنسکی که همچنان با وجود مخالفت‌های آمریکا به دنبال تقویت ناوگان موشکی خود است، گفت: تعدادی از سامانه‌های پاتریوت در اروپا آماده هستند و می‌توانیم فوراً از آنها برای «محافظت از جان مردم در اوکراین» استفاده کنیم.

وی گفت که ائتلاف اروپا باید همه شرکت‌های انرژی روسیه را تحریم کرده و از ورود آنها به بازار جلوگیری کند تا فشار بیشتری بر پوتین وارد شود.

زلنسکی گفت: ما باید بر روسیه فشار بیاوریم تا جدی مذاکره کند و من برای هرگونه مذاکره آماده‌ام.

نخست‌وزیر اوکراین که همچنان از پاسخ منفی دونالد ترامپ در تأمین موشک‌های تام هاوک ناراحت است، گفت که موشک‌های تام هاوک و سلاح‌های پیشرفته بهترین عامل فشار بر پوتین هستند، زیرا او به محض توقف گفتگو، دیپلماسی را کنار گذاشت.