به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه همزمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش همایش پیاده‌روی خانوادگی در روستای پوم بخش سندرک شهرستان میناب با مشارکت دهیاری و شورای اسلامی این روستا برگزار شد.

ستار احمدی رئیس اداره ورزش و جوانان بخش سندرک در این باره گفت: بیش از ۶۰۰ نفر از اهالی در مسیر دو کیلومتری پیاده‌روی کردند تا با هدف تقویت نشاط، سلامت و همدلی خانواده‌ها در این برنامه حضور یابند.

وی افزود: در پایان برنامه ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان از طریق قرعه‌کشی جوایزی از جمله سفر به مشهد مقدس و هدیه نقدی دریافت کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بخش سندرک همچنین از همکاری دهیاری، شورای اسلامی و مردم روستا قدردانی کرد و تأکید نمود برگزاری فعالیت‌های ورزشی خانوادگی نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه روستایی دارد.