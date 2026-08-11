به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک، انتصاب امیر سرتیپ کیومرث حیدری به سمت جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح را تبریک گفتند.
در متن این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند، امیر سرتیپ کیومرث حیدری
جانشین محترم رئیس ستادکل نیروهای مسلح
با سلام و تحیات فراوان
انتصاب شایسته جنابعالی که از شمار فرزندان رشید، ولایتمدار و افتخارآفرین خطه دلاورخیز کرمانشاه هستید، به سمت خطیر «جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح» با حکم فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای مدظلهالعالی، موجب خرسندی و مباهات مردم مقاوم، غیور و شهیدپرور استان کرمانشاه گردید.
بیشک این حسن اعتماد، رهآورد سالها مجاهدت خستگیناپذیر، تعهد انقلابی، درایت و خدمات ارزشمند جنابعالی در سنگرهای دفاع از امنیت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، بهویژه نقشآفرینیهای درخشان در دوران دفاع مقدس و عرصههای پس از آن است.
برای مردم کرمانشاه، دیار ایثار و مرزداری، حضور یکی از فرزندان برومند این خطه در چنین جایگاه راهبردی و حساسی، مایه فخر و مباهات مضاعف است.
در ادامه این پیام آمده است: ضمن عرض تبریک صمیمانه، از خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را در ظل توجهات سرور عالمیان حضرت بقیةالله الأعظم ارواحنافداه و در راستای تحقق مأموریتهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا مدظلهالعالی مسألت داریم.
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