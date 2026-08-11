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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

نماینده ولی‌فقیه و استاندار کرمانشاه انتصاب امیر حیدری را تبریک گفتند

نماینده ولی‌فقیه و استاندار کرمانشاه انتصاب امیر حیدری را تبریک گفتند

کرمانشاه- نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک، انتصاب امیر سرتیپ کیومرث حیدری به سمت جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح را تبریک گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک، انتصاب امیر سرتیپ کیومرث حیدری به سمت جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح را تبریک گفتند.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، امیر سرتیپ کیومرث حیدری
جانشین محترم رئیس ستادکل نیروهای مسلح

با سلام و تحیات فراوان

انتصاب شایسته جنابعالی که از شمار فرزندان رشید، ولایت‌مدار و افتخارآفرین خطه دلاورخیز کرمانشاه هستید، به سمت خطیر «جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح» با حکم فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، موجب خرسندی و مباهات مردم مقاوم، غیور و شهیدپرور استان کرمانشاه گردید.

بی‌شک این حسن اعتماد، ره‌آورد سال‌ها مجاهدت خستگی‌ناپذیر، تعهد انقلابی، درایت و خدمات ارزشمند جنابعالی در سنگرهای دفاع از امنیت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه نقش‌آفرینی‌های درخشان در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های پس از آن است.

برای مردم کرمانشاه، دیار ایثار و مرزداری، حضور یکی از فرزندان برومند این خطه در چنین جایگاه راهبردی و حساسی، مایه فخر و مباهات مضاعف است.

در ادامه این پیام آمده است: ضمن عرض تبریک صمیمانه، از خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را در ظل توجهات سرور عالمیان حضرت بقیةالله الأعظم ارواحنافداه و در راستای تحقق مأموریت‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا مدظله‌العالی مسألت داریم.

کد مطلب 6914500

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