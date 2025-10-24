کرامتی:ایمان استوار رمز ایستادگی در برابر طوفان حوادث است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص)، درباره فضیلت‌های نماز جمعه گفت: سه چیز است که اگر مردم می‌دانستند چه ثواب و برکتی در آن نهفته است، برای دستیابی به آن‌ها از یکدیگر سبقت می‌گرفتند؛ یکی از آن‌ها اذان گفتن است.

وی افزود: اذان از شعائر اسلام است و باید با صدای بلند در سطح جامعه طنین‌انداز شود. برخی به بهانه‌هایی مانند ایجاد مزاحمت یا بی‌خوابی، خواهان کاهش صدای اذان هستند، اما در شهر اسلامی نباید در پخش اذان ملاحظه‌ای وجود داشته باشد. اذان باید با صدای رفیع در پنج نوبت نماز پخش شود تا فضای جامعه اسلامی با یاد خدا معطر گردد.

حجت‌الاسلام کرامتی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت صف اول نماز جماعت، تصریح کرد: اگر مردم می‌دانستند چه فضیلتی در صف اول نماز جماعت وجود دارد، هیچ‌گاه در صف‌های عقب‌تر نمی‌ایستادند. شایسته است افرادی که اهل تقوا و قرائت صحیح نماز هستند در صف اول حضور یابند تا جماعت به بهترین شکل برگزار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س)، این روز را به همه مسلمانان تبریک گفت و افزود: میلاد حضرت زینب (س) که با روز پرستار مقارن شده است، فرصت مناسبی برای تجلیل از زحمات پرستاران خدوم و فداکار در عرصه بهداشت و درمان است. این قشر شریف با صبر و ایثار در خدمت بیماران و جامعه هستند و شایسته قدردانی‌اند.

وی با اشاره به روایتی از کتاب مناقب ابن شهرآشوب درباره واقعه عاشورا گفت: در روز عاشورا هر یک از یاران امام حسین (ع) پیش از ورود به میدان، نزد امام آمده، سلام و خداحافظی می‌کردند و امام در پاسخ می‌فرمود: و نحن خلفک، یعنی ما پشتیبان تو هستیم. سپس این آیه را تلاوت می‌کردند:

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلاً؛

این آیه بیانگر ایمان راسخ و وفاداری اصحاب سیدالشهدا (ع) است که در راه خدا هیچ تردیدی به خود راه ندادند.

حجت‌الاسلام کرامتی درباره ضرورت تقویت معرفت و عبادت نیز گفت: برای مواجهه با مشکلات و مصائب راهی جز تقویت معرفت دینی، تحکیم ایمان به غیب و آخرت، افزایش عبادت‌های خالصانه و مخصوصاً تهجد و شب‌نشینی معنوی نداریم. این‌ها ستون‌های سازنده شخصیتی‌اند که انسان را در میدان زندگی استوار نگه می‌دارند.

وی به وضعیت ساختاری جوامع غربی اشاره کرد و گفت: حوادث اخیر در آمریکا و حضور میلیونی معترضان در خیابان‌ها نشان‌دهنده سست بودن سازه اجتماعی و سیاسی برخی جوامع است؛ مردمی که سال‌ها از دموکراسی سخن گفته‌اند امروز با بحران اعتماد و دو قطبی عمیق مواجه شده‌اند.

امام جمعه گلپایگان افزود: این رخدادها گویای آن است که مدعیان صادرکننده نسخه‌های دموکراسی و توسعه به دیگر کشورها خود با مشکلات ساختاری و بی‌اعتمادی داخلی دست به گریبان‌اند.