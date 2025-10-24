وکیل قلابی در گتوند بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رئیسی رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان بیان کرد: حسب اطلاعات رسیده مبنی بر تخلفات فردی در پوشش وتظاهر به وکالت نفوذ در دادگستری، پیگیری موضوع در دستور کار ویژه مأموران حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان قرار گرفت.

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد مشارالیه با فریب مردم و دریافت وجوه، با تظاهر به داشتن پروانه وکالت و وعده اخذ رأی به سود افراد و ادعای ارتباط نزدیک با مقامات قضائی و نفوذ در دادگستری، اقدام به غصب عنوان وکیل و کلاهبرداری از مراجعان کرده است.

وی تاکید کرد: پس از پایان تحقیقات و جمع آوری مستندات و مدارک، متهم با همکاری و اطلاع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گتوند، توسط مأموران واحد عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان بازداشت و پس از تشکیل پرونده در بازجویی اولیه به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

حسن رئیسی با بیان اینکه متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام، با صدور قرار قانونی روانه زندان شده است تاکیدکرد: دستگاه قضا با افراد فرصت‌طلب که با سوءاستفاده از عنوان قوه قضائیه یا ادعای ارتباط با مقامات قضایی، موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم می‌کنند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق دفاتر حفاظت و اطلاعات یا سامانه ۱۲۷ گزارش دهند.