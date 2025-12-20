پوریانی: ۳ مدعی نفوذ در دستگاه قضایی مازندران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی تصریح کرد: در جریان بررسی پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده از نام دستگاه قضا، سه نفر توسط مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری استان شناسایی و بازداشت شدند که دو تن از آن‌ها مدعی انتساب به مسئولان عالی قضائی استان بودند.

وی با تشریح جزئیات فعالیت این افراد افزود: یکی از متهمان که به‌عنوان عریضه‌نویس در دادگستری رامسر فعالیت می‌کرد، علاوه بر دریافت مبالغ خارج از تعرفه، اقدام به معرفی یک وکیل خاص به مراجعان می‌کرد. این وکیل نیز با ادعای قرابت فامیلی با یکی از مسئولان عالی دادگستری رامسر، به مراجعان وعده واهیِ دریافت رأی به نفع موکل و حل مشکلات قضائی را می‌داد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین به دستگیری دو نفر دیگر در شرق استان اشاره کرد و گفت: این افراد با سوءاستفاده از تشابه اسمی و ادعای انتساب به یکی از قضات برجسته استان، اقدام به کارچاق‌کنی و دریافت مبالغی از مردم می‌کردند.

پوریانی خاطرنشان کرد: یکی از این متهمان، کلاهبرداری متواری و دارای ۸ سال حکم حبس قطعی به جرم «غصب عنوان» بود که با رصد دقیق اطلاعاتی، شناسایی و دستگیر شد.

وی در پایان تأکید کرد: در راستای سیاست‌های قوه قضائیه، با هرگونه عاملی که موجب خدشه‌دار شدن حیثیت دستگاه قضا شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.