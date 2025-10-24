صانعی: تمدن آمریکایی رو به افول است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوذر صانعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اشکذر، با تبریک سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، این بانوی بزرگ را تجسم عینی حیا، شجاعت و ایمان دانست و اظهار کرد: زینب کبری (س) در دامان وحی و ولایت پرورش یافت و در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در واقعه عاشورا، اوج درخشش ایمان و فداکاری را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) نه‌تنها پرستار بیماران کربلا که پرچمدار بصیرت و مسئولیت‌پذیری در برابر وظیفه الهی بود، افزود: جامعه پرستاری کشور نیز می‌تواند با تأسی به سیره زینبی، معنویت را در کنار تخصص، چراغ راه خدمت خود قرار دهد.

امام‌جمعه اشکذر با اشاره به جایگاه والای زن در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در نگاه دین، ارزش زن در حیا، عفت و ایمان اوست نه در جلوه‌گری ظاهری. بانویی که در عرصه‌های اجتماعی، عزت و وقار خویش را حفظ کند، نزد خداوند از جایگاهی والا برخوردار است.

صانعی با قدردانی از پرستاران و مدافعان سلامت کشور به‌ویژه پرستاران مظلوم غزه گفت: خدمت به بیمار اگر با نیت الهی همراه باشد، عبادتی بزرگ است و هرکس در خانه خود از سالمند یا بیمار مراقبت می‌کند، در حقیقت راه زینب‌گونه‌ای از ایثار را می‌پیماید.

وی در ادامه با اشاره به افول تمدن آمریکایی اظهار داشت: حوادث اخیر در آمریکا از جمله اعتراضات مردمی، بحران اقتصادی و تعطیلی دولت فدرال، بیانگر شکاف عمیق اجتماعی در کشوری است که سال‌ها دیگران را به دموکراسی دعوت می‌کرد.

امام‌جمعه اشکذر گفت: افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش نارضایتی عمومی، چهره واقعی نظام لیبرال سرمایه‌داری را آشکار کرده است؛ نظامی که بر مبنای لذت‌گرایی، مصرف‌گرایی و فردگرایی بنا شده و اکنون نتیجه‌ای جز سستی بنیان خانواده و فروپاشی اخلاقی به همراه نداشته است.

وی تأکید کرد: تمدنی که خدا را از متن زندگی حذف کرده، توان ادامه مسیر را از دست داده است و امروز ملت‌های بیدار جهان شاهد غروب قدرت پوشالی آمریکا و طلوع تمدن‌های نوین اسلامی و آسیایی هستند.

صانعی با اشاره به جنایات آمریکا در غرب آسیا خاطرنشان کرد: بیداری ملت‌ها، بزرگ‌ترین تهدید برای نظام سلطه است و بی‌تردید روزی خواهد رسید که قدرت‌های ظلم‌ستیز جایگزین مستکبران شوند و تاریخ، داور نهایی این دگرگونی عظیم خواهد بود.