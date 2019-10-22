اعتبار ملی برای ایجاد ۲ سایت جدید تلفن همراه در اشکذر جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پور دهقان اظهار داشت: این اعتبارات برای بهبود وضعیت آنتن دهی و پوشش مناسب تلفن همراه و از محل اجرای طرح‌های توسعه خدمات عمومی روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص داده شده است.

وی عنوان کرد: این دو سایت در شش روستای بخش خضرآباد شامل دربرز، ارزانک، کمال آباد، زربند، شرب العین و تقویه راه اندازی می شود.

دهقان بیان کرد: این اعتبارات برای بهبود وضعیت آنتن دهی و پوشش مناسب تلفن همراه و از محل اجرای طرح‌های توسعه خدمات عمومی روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص داده شده که با اجرای آن بخش اعظمی از مشکل پوشش شبکه تلفن همراه در این منطقه رفع خواهد شد.