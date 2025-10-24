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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین

پرچمدار ایران نقره‌ای شد

پرچمدار ایران نقره‌ای شد

عسل گل‌تپه ملی‌پوش تکواندو ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به مدال نقره رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تکواندوکار کشورمان در دیدار نهایی رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین به مدال نقره دست یافت.

عسل گل‌تپه در فینال وزن ۶۳+ کیلوگرم برابر کینگ ژانگ از چین در دو راند پیاپی مغلوب شد و در جایگاه دوم قرار گرفت. او در نیمه‌نهایی لما البقور از اردن را شکست داده بود.

پرچمدار کاروان ایران در راند نخست در رقابتی برتر با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. در راند دوم نیز نماینده ایران برتری خود را به حریف دیکته کرد و با برد ۷ بر صفر با اقتدار به دیدار نهایی رسید.

گل‌تپه در نخستین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف فیروزه ارنازارووا از ازبکستان رفت و در پایان ۲ بر یک حریفش را شکست داد و صعود کرد. او در مرحله یک‌چهارم نهایی رودرروی پریشا سانتوش شتی از هند قرار گرفت و در دو راند پیاپی و با امتیازات عالی ۱۳ بر صفر و ۱۲ بر صفر به برتری رسید تا راهی نیمه‌نهایی شود.

هدایت تیم دختران ایران بر عهده گیتا ویسی است.

کد مطلب 6632873
سیده فرزانه شریفی

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