مسابقات شطرنج آزاد کشوری در بندر گناوه برگزار شد

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات شطرنج ریتد سریع با حضور ۱۵۰ شرکت کننده از نقاط مختلف کشور در محل هیئت شطرنج بندر گناوه در ۹ دور و به روش سوئیس برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه افزود: افتتاحیه این دوره از مسابقات با حضور «مژگان خوش قلب» رئیس هیئت شطرنج استان بوشهر انجام شد و مسابقات در میز یک و دو نیز از سایت بین المللی شطرنج به صورت زنده پخش شد.

وی گفت: در این دوره از مسابقات شطرنج که شاید بتوان گفت از نظر میانگین ریتینگ بازیکنان شرکت کننده، بالاترین سطح چند سال اخیر را دارا بود «رسول وزیری» بازیکن بوشهری هم امتیاز با نفر دوم و سوم ولی به لطف پوئن شکنی بهتر توانست قهرمانی مسابقات را کسب کند.

وی ادامه داد: همچنین نفرات چهارم تا نهم مسابقه نیز هفت امتیازی بودند که تعیین جایگاه آنان با اعمال پوئن شکنی صورت گرفت.

وی اضافه کرد: سرداوری این دوره بر عهده «محسن محمدی» داور فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) بود که خانم «وفا پورمعرفت» از گچساران، و آقایان «رضا شیر علی» از اهواز و عبدالله علیزاده، علی دشتی، عرفان خدری و مهدی مرادی از گناوه وی را یاری کردند.

در پایان این مسابقات رسول وزیری از بوشهر قهرمان، وحید خالصی از زنجان نائب قهرمان و حسین معمارزاده از خرمشهر سوم شدند.

وی گفت: همچنین امیر رضا کردگار از بوشهر، ابوالفضل امیری نسب از آبادان، کسری دانشور از بوشهر، حسین ممتحن از شیراز، عبدالله قاسمی از برازجان به ترتیب مقام چهارم تا هشتم این مسابقات را کسب کردند.

محمدی یاد آور شد: آرتین منفرد از بوشهر اول ۲۰۰۰، امیر حسین عارف آزاد از تنگستان اول ۱۹۰۰، محمد امین فاضلی از بوشهر اول ۱۸۰۰، ایلیا روستایی از گناوه اول ۱۷۰۰ شدند.

وی اضافه کرد: محمدعلی طاهری از هرمزگان اول ۶۵ سال، جواد قلی زاده از برازجان اول ۵۰ سال، غلامحسین عارف آزاد از تنگستان دوم ۵۰ سال، هلنا رستاقی از شیراز اول بانوان و نیلوفر کاظمی از شیراز دوم بانوان را کسب کردند.

وی ادامه داد: پارسا طاهری از اهواز اول ۱۴ سال، محمدطاها حسینی منفرد از کازرون دوم ۱۴ سال، محمد مهدی کاظمی از شیراز اول ۱۲ سال، رضا بردستانی از بندر دیر دوم ۱۲ سال، محمد علی ریشهری از بندر دیر اول ۱۰ سال، محمد مطهری زاد از یاسوج دوم ۱۰ سال، ناریا نجاتی از اهواز اول ۸ سال، رادمان خجسته از شیراز دوم ۸ سال، سید یوسف به بین از گناوه اول ۱۴ سال شهرستان و محمد بحرانی از گناوه اول ۱۰ سال شهرستان در این مسابقات شدند.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه بیان کرد: باربد شیر علی از اهواز، هادی جولانیان از بوشهر و محمدطاها حسینی منفرد از کازرون بازیکن اخلاق برگزیده و معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: در اختتامیه مسابقات با حضور رئیس و کارشناسان اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه ضمن تجلیل از عبدالرضا رجبی پیشکسوت این رشته ورزشی، از برگزیدگان این دوره نیز با اهدای جوایز تقدیر به عمل آمد.