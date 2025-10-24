زارع: بازیکنان ملوان با وجود دوری از شرایط مسابقه درخشان ظاهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه جمعه در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و استقلال خوزستان در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران اظهار کرد: در هر دو نیمه، به‌ویژه نیمه دوم، موقعیت‌های گلزنی زیادی ایجاد کردیم و تنها روی یک اشتباه دروازه‌مان باز شد.

وی افزود: بازیکنان فرصت‌های مناسبی داشتند که متأسفانه برخی از آنها به گل تبدیل نشد، اما باید در دیدارهای آینده از این موقعیت‌ها بهتر استفاده کنیم تا با آرامش بیشتری جریان بازی را مدیریت کنیم.

زارع با اشاره به شرایط آماده‌سازی تیمش گفت: دو هفته در شرایط مسابقه نبودیم و امکان برگزاری بازی تدارکاتی مناسب نیز فراهم نشد، با این حال، بازیکنانم برابر حریف نمایش بسیار خوبی ارائه دادند و روحیه تیمی بالایی داشتند.

سرمربی تیم ملوان همچنین از هواداران انزلی‌چی تقدیر کرد و گفت: هواداران همیشگی ملوان نقش پررنگی در این پیروزی داشتند و به‌ویژه هنگام به ثمر رسیدن گل دوم، با تشویق‌های خود انگیزه زیادی به بازیکنان دادند.

وی با تمجید از عملکرد حریف اظهار کرد: امسال اکثر تیم‌های لیگ برتر از کیفیت بالایی برخوردارند. استقلال خوزستان نیز با تکیه بر کادر فنی توانمند و بازیکنان جوان، فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت و مستحق احترام است.

زارع در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌هایی مانند ملوان و استقلال خوزستان، با وجود بودجه محدود، فوتبال پاک و پرانرژی ارائه می‌دهند و شایسته توجه و حمایت بیشتری از سوی رسانه‌ها هستند.