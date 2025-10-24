آیت الله حسینی بوشهری: تدبیر رهبری در جنگ ۱۲ روزه مانع بحران ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و محمدعلی امانی دبیرکل این حزب به همراه جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه، با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری دیدار کردند.



آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به سابقه طولانی حزب مؤتلفه اسلامی از قبل از پیروزی انقلاب تا کنون ابراز کرد: قدمت و سابقه این مجموعه نشان دهنده احساس مسئولیت و واقع بینی نسبت به مسائل مختلف کشور و حاکمیت دینی است.



وی افزود: پیوند حزب مؤتلفه با روحانیت و مرجعیت شیعه، پیوندی ستودنی است و این پیوند یعنی بنیان گذاران مؤتلفه از ابتدا شناخته بودند که باید از مسیری تبعیت کنند که استمرار حرکت امامت باشد و در عصر غیبت مراجع نواب عام امام زمان (عج) هستند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تأکید بر لزوم انتخاب افراد مناسب برای مسئولیت‌های مختلف اظهار کرد: در انتخاب افراد برای مسئولیت‌ها، از مسئله حضور بانوان گرفته تا جوانگرایی، باید این انتخاب‌ها به صورت متناسب با آن مسئولیت باشد.



وی با بیان اینکه حرکت‌های لازم باید به هنگام انجام شوند بیان داشت: خیلی تفاوت وجود دارد بین اینکه یک کار به هنگام انجام می‌شود مانند شهدای کربلا و کاری که برای تدارک مافات است مانند نهضت توابین پس از واقعه عاشورا.



امام جمعه قم با اشاره به مشترکات بسیار مجموعه‌ها و نهادهای انقلابی افزود: در شرایط امروز کشور باید کارها با همدلی با مجموعه‌های همسو و هم‌جهت پیش برده شود.



وی خطاب به اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطر نشان ساخت: راجع به مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به عنوان سه رکن مهم در اداره کشور، هر آنچه در توان دارید انجام دهید و ایده‌ها و پیشنهادات خود را با خیرخواهی ارائه نمائید.



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مدیریت به هنگام رهبر معظم انقلاب اسلامی در جایگزینی سریع فرماندهان شهید در جریان جنگ ۱۲ روزه ابراز کرد: اگر تدبیر رهبری راجع به انسجام ملی و فرماندهی نظامی نبود، کشور دچار بحران شده بود.



وی اضافه کرد: احزاب در جریان جنگ ۱۲ روزه با تمام اختلاف نظرهایی که داشتند، همراهی کردند و این همراهی پیام روشنی داشت و دشمن درس سختی گرفت.



استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: ملت ایران اگرچه ممکن است اختلاف نظر و تفاوت‌های فرهنگی داشته باشند، اما پای این کشور هستند و هنر رهبر معظم انقلاب این بود که همه را در دفاع از وطن متحد نمود و این مرکز ثقلی برای پیروزی کشور شد.



آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: همه باید این انسجام ملی را حفظ کنند و من معتقدم که حزب مؤتلفه باید بیش از دیگران در این زمینه تلاش کند، زیرا از قبل از انقلاب در جهت پیروزی در کنار حضرت امام بوده‌اند و شهیدانی را در این راه تقدیم کرده‌اند.



در ادامه؛ اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ابراز داشت: با توجه به گام دوم انقلاب اسلامی و تحولی که در دنیا در حال پدید آمدن است، موقعیت ایران اسلامی در جهان در حال تغییر است و این تحول از برکات انقلاب اسلامی و نفس قدسی امام راحل (ره) است که فرمود باید جهان را با اسلام آشنا کنیم.