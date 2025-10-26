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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

دستگیری باند ۴ نفره سارقان مسلح در عملیات ضربتی پلیس زاهدان

دستگیری باند ۴ نفره سارقان مسلح در عملیات ضربتی پلیس زاهدان

زاهدان - یک باند ۴ نفره از سارقان مسلح و سابقه دار در عملیات ضربتی پلیس شهر زاهدان متلاشی و اعضای آن دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موبایل و ترانس برق در سطح شهر، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پلیس اطلاعات شهرستان و کلانتری ۱۳ با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی یک باند ۴ نفره سارق مسلح را شناسایی که در عملیاتی منسجم و غافلگیر کننده در مخفیگاهشان دستگیر و ۲ قبضه اسلحه همراه مهمات، شوکر، گوشی تلفن همراه، تعدادی کارت سوخت و پلاک خودرو و نیز یک دستگاه خودرو ۴۰۵ و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی از متهمان کشف شد.

سرهنگ نوری در ادامه تصریح کرد: متهمان دستگیر شده که دارای سوابق متعددی می‌باشند پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان از همشهریان خواست با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری رسان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشند.

کد مطلب 6634580

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      امنیتمون رو مدیون نیروهای انتظامی هستیم

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