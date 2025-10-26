«سوختگی شدید» فرجام سارق تاسیسات برق در سمنان؛ مصدوم راهی بیمارستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حافظی صبح یکشنبه در بازدید از تأسیسات برقی سمنان با بیان اینکه بامداد امروز فردی قصد سرقت تأسیسات برقی در جاده نظامی سمنان را داشت، بیان کرد: این تأسیسات یکی از پست‌های زمینی و مجهز به سامانه‌های حفاظت بود.

وی با بیان اینکه سارق در مواجه با برق تجهیزات حفاظتی موجود دچار برق گرفتگی شد، افزود: این حادثه سوختگی شدید را برای سارق به همراه داشته است.

مدیر توزیع برق سمنان با بیان اینکه ورود غیر مجاز این سارق فرجام تلخی را برای او رقم زد، ابراز داشت: مصدوم توسط نیروهای امدادی و انتظامی راهی مراکز درمانی شد.

حافظی در ادامه تصریح کرد: مأموران اتفاقات برق وضعیت شبکه را بررسی و اقدامات لازم برای ایمن سازی پست برق به انجام رسید.

وی آسیب وارده به تأسیسات برق ناشی از سرقت را غیر قابل جبران دانست و افزود: ضمن خطر جانی این اقدام جرم محسوب شده و باعث خسارت به تجهیزات شبکه توزیع برق می‌شود.