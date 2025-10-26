به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان ارسال آثار چهارمین رویداد ملی «جایزه امیر» منتشر شد.

محورهای این دوره شامل سلامت جامعه، آسیب‌های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و نوآوری اجتماعی است و آثار ارسالی باید در چارچوب این موضوعات ارائه شود.

هیئت داوران این دوره متشکل از فعالان برجسته‌ی اجتماعی کشور از جمله علیرضا آتشک (مدیر شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری)، اکبر رجبی (مدیرعامل مؤسسه طلوع بی‌نشان‌ها)، محمدحسن داودی (مؤسس مدرسه کودکان کار صبح رویش)، علی حاجوی (دبیر بنیاد جهادی مهرالرضا)، اشکان تقی‌پور و اعتماد سعید است.

«جایزه امیر» به نام جهادگر اجتماعی مرحوم امیرمحمد اژدری نامگذاری شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به وب‌سایت رسمی جشنواره به نشانی www.amiraward.ir مراجعه کنند.