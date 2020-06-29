به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در راستای توجه به آثار و تولیدات فرهنگی دانشجویان و ترغیب آنها به مطالعه کتاب، نه فقط به‌عنوان امری تکلیفی در حوزه کتاب‌های درسی بلکه در گستره وسیع آثار ادبی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی اقدام به برگزاری چهارمین دوره ملی و اولین دوره بین‌المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان کرده است.

محورهای این جشنواره شامل کتاب‌های ادبی و هنری، اجتماعی و سیاسی، دینی، اخلاقی و تربیتی است. دانشجویان می‌توانند تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند.

شرایط شرکت در جشنواره به شرح زیر است:

شرکت‌کنندگان باید دانشجوی رسمی یکی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

کتاب‌هایی برای داوری پذیرفته می‌شوند که از اول اسفند ۱۳۹۷ تا پایان بهمن ۱۳۹۹ منتشر شده باشند؛ هم‌زمانی دوره تحصیل دانشجو با تاریخ انتشار کتاب ضروری است. کتاب‌ها باید با مجوز نشر رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت کاغذی منتشر شده باشند.

کتاب‌ها می‌تواند تألیف یا ترجمه شرکت‌کننده باشد و محدودیتی برای تعداد آثار وجود ندارد. همچنین به کتاب‌هایی که بیش از یک مؤلّف یا مترجم داشته باشد، تنها یک جایزه تعلّق می‌گیرد.

از هر عنوان کتاب باید دو جلد به دبیرخانه جشنواره ارسال شود، برای ارزیابی کتاب‌های ترجمه، ارسال اصل یا کپی خوانای کتاب اصلی، ضروری است.

ناشران می‌توانند آثار دانشجویی خود را به همراه فرم ثبت‌نام اینترنتی به دبیرخانه ارسال کنند. از ناشرانی که بیشترین مشارکت را در انتشار آثار دانشجویی داشته باشند، تقدیر به‌عمل خواهد آمد.

علاقه‌مندان می‌توانند پس از مراجعه به سامانه جشنواره و تکمیل فرم ثبت‌نام و فرم تحویل آثار به یکی از شیوه‌های زیر اصل آثار خود را برای شرکت در جشنواره ارسال کنند:

ارسال از طریق پست سفارشی به دبیرخانه جشنواره

تحویل حضوری آثار در ساعات اداری به دبیرخانه

لازم است فرم ثبت‌نام بعد از تکمیل در سامانه بارگذاری شود. همچنین اصل فرم‌های ثبت‌نام و تحویل آثار به همراه اصل آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

آدرس دبیرخانه جشنواره: خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، پلاک ۱۶، اداره کل فرهنگی و اجتماعی.