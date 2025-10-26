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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

زمین چمن خیرآباد به بهره‌برداری رسید؛ ۳۵۰۰ نفر زیر سایه فوتبال روستایی

زمین چمن خیرآباد به بهره‌برداری رسید؛ ۳۵۰۰ نفر زیر سایه فوتبال روستایی

فنوج - زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال در روستای خیرآباد فنوج، با هدف توسعه ورزش روستایی و افزایش نشاط اجتماعی برای اهالی این روستای ۳۵۰۰ نفره افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال روستای خیرآباد شهرستان فنوج ظهر یکشنبه با حضور سید غنی نظری معاون وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان و اهالی منطقه به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، افتتاح شد.

این پروژه با زیربنای ۱۳۵۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، به‌صورت مشارکتی توسط اداره‌کل ورزش و جوانان استان، فرمانداری و دهیاری اجرا شده و بیش از ۳۵۰۰ نفر از اهالی روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد.

زمین چمن خیرآباد به بهره‌برداری رسید؛ ۳۵۰۰ نفر زیر سایه فوتبال روستایی

همچنین در همین هفته، سالن چندمنظوره شهدای کتیج و ۳۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6634990

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
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      اینجا ک امکانات تفریحی نداره این مدل تهیه امکانات برای جوانان استان بهترین راه هست

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