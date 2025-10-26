به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال روستای خیرآباد شهرستان فنوج ظهر یکشنبه با حضور سید غنی نظری معاون وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان و اهالی منطقه به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، افتتاح شد.

این پروژه با زیربنای ۱۳۵۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، به‌صورت مشارکتی توسط اداره‌کل ورزش و جوانان استان، فرمانداری و دهیاری اجرا شده و بیش از ۳۵۰۰ نفر از اهالی روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد.

همچنین در همین هفته، سالن چندمنظوره شهدای کتیج و ۳۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید.