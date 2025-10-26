به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نامدار با تشریح عملکرد یگان حفاظت محیط‌زیست استان طی ۶ ماه ابتدای سال جاری، اظهار کرد: مأموران با انجام گشت‌های هدفمند در مناطق چهارگانه تحت مدیریت، موفق به شناسایی و دستگیری ۳۷ متخلف شکار و صید غیرمجاز شده و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفته است.

به گفته وی، در این بازه زمانی یگان حفاظت محیط زیست استان موفق به کشف و ضبط ۱۸ قبضه سلاح شکاری، شامل ۲ قبضه سلاح غیرمجاز و ۱۶ قبضه سلاح مجاز شد؛ همچنین تخلفات متعددی در حوزه شکار و صید غیرمجاز شناسایی شد که شامل شکار غیرقانونی پستاندارانی مانند پازن، کل، آهو و قوچ، شکار پرندگانی نظیر کبک، کبوتر وحشی و تیهو، صید غیرمجاز ماهی کپور و زنده‌گیری غیرقانونی پرندگان شکاری و بومی از جمله کبک، بالابان و شاهین گردن‌سرخ بود.

نامدار همچنین به ثبت ۶ مورد شروع به شکار اشاره کرد و افزود: با ۱۳ متخلف مرتبط با این موارد برخورد قانونی صورت گرفته است.

وی در ادامه به وقوع ۶ مورد درگیری و تعقیب و گریز با متخلفان در مناطق حفاظت‌شده اشاره کرد و گفت: در یکی از این موارد، تخریب و تصرف غیرمجاز به وسعت ۱۵۱ مترمربع در منطقه حفاظت‌شده کرکس شناسایی شد و با عاملان آن برخورد قانونی انجام گرفت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان با تأکید بر تداوم نظارت‌های میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، اظهار کرد: یگان حفاظت با جدیت تمام به اقدامات خود برای صیانت از تنوع زیستی، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها و مقابله با جرایم زیست‌محیطی در سراسر استان ادامه خواهد داد.