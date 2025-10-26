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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

فرمانده یگان محیط‌زیست: ۳۷ شکارچی در اصفهان دستگیر شدند

فرمانده یگان محیط‌زیست: ۳۷ شکارچی در اصفهان دستگیر شدند

اصفهان- فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان از دستگیری ۳۷ شکارچی متخلف در مناطق حفاظت شده و زیستگاه‌های حیات وحش استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نامدار با تشریح عملکرد یگان حفاظت محیط‌زیست استان طی ۶ ماه ابتدای سال جاری، اظهار کرد: مأموران با انجام گشت‌های هدفمند در مناطق چهارگانه تحت مدیریت، موفق به شناسایی و دستگیری ۳۷ متخلف شکار و صید غیرمجاز شده و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفته است.

به گفته وی، در این بازه زمانی یگان حفاظت محیط زیست استان موفق به کشف و ضبط ۱۸ قبضه سلاح شکاری، شامل ۲ قبضه سلاح غیرمجاز و ۱۶ قبضه سلاح مجاز شد؛ همچنین تخلفات متعددی در حوزه شکار و صید غیرمجاز شناسایی شد که شامل شکار غیرقانونی پستاندارانی مانند پازن، کل، آهو و قوچ، شکار پرندگانی نظیر کبک، کبوتر وحشی و تیهو، صید غیرمجاز ماهی کپور و زنده‌گیری غیرقانونی پرندگان شکاری و بومی از جمله کبک، بالابان و شاهین گردن‌سرخ بود.

نامدار همچنین به ثبت ۶ مورد شروع به شکار اشاره کرد و افزود: با ۱۳ متخلف مرتبط با این موارد برخورد قانونی صورت گرفته است.

وی در ادامه به وقوع ۶ مورد درگیری و تعقیب و گریز با متخلفان در مناطق حفاظت‌شده اشاره کرد و گفت: در یکی از این موارد، تخریب و تصرف غیرمجاز به وسعت ۱۵۱ مترمربع در منطقه حفاظت‌شده کرکس شناسایی شد و با عاملان آن برخورد قانونی انجام گرفت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان با تأکید بر تداوم نظارت‌های میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، اظهار کرد: یگان حفاظت با جدیت تمام به اقدامات خود برای صیانت از تنوع زیستی، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها و مقابله با جرایم زیست‌محیطی در سراسر استان ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6635047

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    نظرات

    • حبیب الله نصیران IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
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      پاسخ
      سلام من ازنجف اباد مزاحم میشوم مادرمیانکوه جلال ابادهستیم مزرعه داریم درروزهای جمعه وپنج شنبه شکارچیانی هستنندکه می اینند دراطراف کبک می زنندبه تعدادزیادومن چندباربا110تماس گرفتم که باایرادمواجه شدم من ومابایدازچه طریقی تماس بگیریم که سریع بیایند ممنون

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