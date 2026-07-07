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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

۲ بهله «بالابان» از چنگ متخلفان نجات یافتند

۲ بهله «بالابان» از چنگ متخلفان نجات یافتند

اصفهان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل از کشف و ضبط ۲ بهله شاهین کمیاب از گونه «بالابان» در یکی از روستاهای بخش کویرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس نگهبان اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی شناسایی مبنی بر نگهداری غیرمجاز پرندگان شکاری، مأموران یگان حفاظت این اداره با همکاری فرماندهی انتظامی بخش کویرات و پس از اخذ دستور قضایی از دادستان شهرستان، محل اختفای پرندگان را شناسایی و بازرسی کردند.

وی با تأکید بر جایگاه حفاظتی «بالابان» در لیست گونه‌های ارزشمند سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: این گونه به‌دلیل قاچاق، تخریب زیستگاه و زنده‌گیری، در بسیاری از نقاط کشور با تهدید جدی جمعیت مواجه است. متأسفانه در این عملیات، دو بهله بالابان کشف و ضبط و پرونده متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

نگهبان با اشاره به فرارسیدن فصل زادآوری پرندگان شکاری، نسبت به آسیب‌های ناشی از نزدیک شدن به لانه‌ها و ایجاد مزاحمت برای این گونه‌ها هشدار داد و تصریح کرد: کوچک‌ترین اقدام برای دستکاری آشیانه‌ها در این بازه زمانی، خسارت جبران‌ناپذیری به جمعیت حیات وحش وارد می‌کند.

۲ بهله «بالابان» از چنگ متخلفان نجات یافتند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل در پایان از شهروندان و جوامع محلی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه زنده‌گیری، خرید و فروش و نگهداری غیرمجاز گونه‌های وحشی، مراتب را بلافاصله به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گزارش دهند تا از اقدامات سودجویانه علیه طبیعت پیشگیری شود.

کد مطلب 6881813

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