به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و پیکان از ساعت ۱۷:۰۰ امروز در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد که نیمه اول این بازی با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

درحالی که در نخستین دقایق فشار رو به جلو سپاهانی‌ها حاکی از تلاش طلایی‌پوشان دیار نصف جهان برای کسب سه امتیاز این دیدار خانگی بود اما اشتباه مهلک احسان حاجی صفی در دقیقه ۳ توپ را نزدیک محوطه جریمه سپاهان در یک رفت و برگشت به محسن آذرباد رساند ولی شوت محکم آذرباد با برخورد به سد دفاعی سپاهان راه به جایی نبرد.

از همان دقایق اولیه شاگردان سعید دقیقی بدون ترس از نام سپاهان فشار مضاعفی را به دروازه سپاهان وارد کردند و همانگونه ار سنگر خود مراقبت می‌کردند ضد حملات نیش داری را روی دروازه اخباری برنامه ریزی می‌کردند که با هنرنمایی محسن آذرباد در یکایک صحنه‌ها همراه بود در یکی این صحنه‌ها خطرناک و در دقیقه ۱۲ در یک رفت و برگشت آذرباد صاحب توپ شد و با یک ضدحمله سریع توپ را به افشین صادقی رساند اما ضربه محکم صادقی پس از برخورد به محمد دانشگر راهی کرنر شد.

در دقیقه ۲۹ پاس حاجی‌صفی در محوطه جریمه پیکان به علیاری رسید علیاری نیز با یک کنترل توپ را در اختیار آلوز قرار داد اما ضربه کم قدرت آلوز در دستان گوهری قرار گرفت.

در دقیه ۳۶ آریا شفیع‌دوست در موقعیت تک به تک توپ را از سنگربان پیکان عبور داد اما تیموری مدافع پیکان با تکل بلند توپ را از روی خط بیرون کشید کماکان نتیجه بدون گل بماند.

در دقیقه ۴۹ کار تیمی و ضدحمله سپاهانی‌ها توپ را به آلوز رساند اما باز هم توپ کم توان آلوز به راحتی در اختیار گوهری قرار گرفت.

در نیمه نخست تراکم همه جانبه شاگردان سعید دقیقی در همه‌جای زمین مشهود بود و پرس از نیمه سپاهان را در دستور کار خود قرارداده بودند تا اجازه عرض اندام به شاگردان نویدکیا ندهند.‌