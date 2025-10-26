به گزارش خبرنگار مهر، محمد متانلو شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح «مازندران سبز» با اشاره به ضرورت حفظ محیطزیست و ساماندهی منظر شهری گفت: تمامی بخشداران و شهرداران موظفاند با همکاری نیروی انتظامی و اداره راهداری نسبت به جمعآوری زبالهها و ساماندهی محلهای دپوی زباله بهصورت فوری اقدام کنند.
مدانلو با بیان اینکه اجرای طرح «مازندران سبز» باید بهصورت ضربالاجل و تا دهم آبانماه انجام شود، افزود: هیچگونه سهلانگاری در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست و تا حصول نتیجه نهایی، بازدیدهای میدانی مستمر انجام خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: هماهنگیهای لازم میان بخشداریها، شهرداریها، دادستانی و نیروی انتظامی انجام گرفته و هدف از این طرح، ایجاد شهری پاک، منظم و شایسته مردم شریف جویبار است.
در پایان جلسه مقرر شد تیمهای مشترک نظارتی با محوریت بخشداریها از ورودیهای شهر تا مراکز ارائه خدمات شهری بازدید و موارد تخلف را جهت برخورد قانونی گزارش دهند.
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