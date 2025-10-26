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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

مدانلو: زباله‌های حاشیه راه‌های جویبار تا ۱۰ آبان پاکسازی شود

مدانلو: زباله‌های حاشیه راه‌های جویبار تا ۱۰ آبان پاکسازی شود

جویبار - فرماندار جویبار با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح «مازندران سبز»، دستور داد تمامی بخشداران و شهرداران این شهرستان تا دهم آبان‌ماه نسبت به پاکسازی کامل محورها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد متانلو شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح «مازندران سبز» با اشاره به ضرورت حفظ محیط‌زیست و ساماندهی منظر شهری گفت: تمامی بخشداران و شهرداران موظف‌اند با همکاری نیروی انتظامی و اداره راهداری نسبت به جمع‌آوری زباله‌ها و ساماندهی محل‌های دپوی زباله به‌صورت فوری اقدام کنند.

مدانلو با بیان اینکه اجرای طرح «مازندران سبز» باید به‌صورت ضرب‌الاجل و تا دهم آبان‌ماه انجام شود، افزود: هیچ‌گونه سهل‌انگاری در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست و تا حصول نتیجه نهایی، بازدیدهای میدانی مستمر انجام خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم میان بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دادستانی و نیروی انتظامی انجام گرفته و هدف از این طرح، ایجاد شهری پاک، منظم و شایسته مردم شریف جویبار است.

در پایان جلسه مقرر شد تیم‌های مشترک نظارتی با محوریت بخشداری‌ها از ورودی‌های شهر تا مراکز ارائه خدمات شهری بازدید و موارد تخلف را جهت برخورد قانونی گزارش دهند.

کد مطلب 6635273

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