https://mehrnews.com/x39qBW ۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳ کد مطلب 6635380 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳ بسته خبری چهارم آبانماه استان مرکزی اراک- در این فیلم، مهمترین عناوین خبری چهارم آبانماه استان مرکزی را ملاحظه میکنید. دریافت 21 MB کد مطلب 6635380 کپی شد مطالب مرتبط زندیه وکیلی: مرکزی شاهراه ترانزیت کشور را ایمن میکند ۹۰درصد سرمایه پروژه آزادراه تهران–ساوه توسط بخش خصوصی تأمین میشود بسته خبری چهارم آبان ماه خبرگزاری مهر کردستان صادق: ایران مسیر ترانزیتی اوراسیا به جنوب آسیا را فعال میکند برچسبها بسته خبری استان مرکزی وزیر راه و شهرسازی آزادراه
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