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۵ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۴

تعداد مصدومین تصادف ۲ اتوبوس در جاده مخصوص کرج به ۲۶ نفر رسید

تعداد مصدومین تصادف ۲ اتوبوس در جاده مخصوص کرج به ۲۶ نفر رسید

تهران- سخنگوی اورژانس استان تهران از تصادف دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج خبر داد و گفت: تاکنون ۲۶ نفر در این حادثه مصدوم شدند.

شروین تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصادف دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج خبر داد و گفت: تاکنون ۲۶ نفر در این حادثه مصدوم شدند.

وی گفت: این حادثه در ساعت ۶:۴۷ بامداد امروز خبر داد.

به گفته سخنگوی اورژانس استان تهران، بلافاصله پس از اعلام این حادثه و با توجه به احتمال زیاد بودن تعداد مصدومان، ۱۰ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

تبریزی اعلام کرد: بر اساس آخرین گزارش فرمانده عملیات در محل، در این حادثه ۲۶ نفر مصدوم شده‌اند که یک نفر در محل درمان شد و ۲۵ نفر دیگر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

سخنگوی اورثانس استان تهران افزود که اخبار تکمیلی درباره وضعیت مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6635623

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