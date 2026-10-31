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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

کاخ سلیمانیه و کاروانسرای ینگی‌امام مرمت شدند

کاخ سلیمانیه و کاروانسرای ینگی‌امام مرمت شدند

کرج _ مدیرکل میراث فرهنگی البرز با اشاره به مرمت ۱۰ اثر تاریخی استان گفت: کاخ سلیمانیه، کاروانسرای ینگی‌امام و امامزاده سلیمان اشتهارد از جمله این آثار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر زینالی, مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز از مرمت ۱۰ اثر تاریخی و فرهنگی استان از جمله کاخ سلیمانیه، کاروانسرای ینگی‌امام و امامزاده سلیمان اشتهارد خبر داد و اظهار کرد: مرمت و احیای ۱۰ اثر شاخص تاریخی و فرهنگی در استان البرز با هدف حفاظت از میراث ارزشمند استان انجام شده است.

وی افزود: امامزاده سلیمان اشتهارد، کاخ سلیمانیه و کاروانسرای ینگی‌امام از جمله این آثار هستند و بافت‌های روستایی ورده و گلیرد نیز در محدوده اقدامات حفاظتی و مرمتی قرار داشته‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار تاریخی گفت: حفاظت از این بناها تنها نگهداری از ساختمان‌های قدیمی نیست، بلکه پاسداشت بخشی از هویت فرهنگی، تاریخ و خاطرات جمعی مردم محسوب می‌شود.

زینالی خاطرنشان کرد: تداوم مرمت و حفاظت از آثار تاریخی و بافت‌های ارزشمند، علاوه بر انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی استان در حوزه گردشگری فرهنگی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6995350

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