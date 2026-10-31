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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

کتاب «حکمرانی آینده؛ دیجیتالی‌شدن، هوش مصنوعی، داده‌باوری» منتشر شد

کتاب «حکمرانی آینده؛ دیجیتالی‌شدن، هوش مصنوعی، داده‌باوری» منتشر شد

کتاب «حکمرانی آینده؛ دیجیتالی‌شدن، هوش مصنوعی، داده‌باوری» به کوشش هنینگ گلیزر و پیندار وانگ، با ترجمه قاسم صفائی‌نژاد از سوی نشر بتا منتشر و روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای بتا، کتاب «حکمرانی آینده» اثری میان‌رشته‌ای در حوزه حکمرانی فناوری‌های نوظهور است که به بررسی تأثیر تحولات دیجیتال، هوش مصنوعی و گسترش داده‌باوری بر آینده جوامع انسانی، ساختارهای حکمرانی و مناسبات قدرت می‌پردازد.

این کتاب با گردآوری دیدگاه‌های گروهی از پژوهشگران و متخصصان بین‌المللی در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌گذاری عمومی، فلسفه، حقوق، جامعه‌شناسی، اقتصاد و مطالعات فناوری، تلاش می‌کند تصویری جامع از فرصت‌ها، چالش‌ها و پیامدهای انقلاب فناورانه معاصر ارائه دهد.

محور اصلی کتاب بر این پرسش استوار است که در جهانی که فناوری‌های نوظهور با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند، چگونه می‌توان آینده را حکمرانی کرد؟ نویسندگان و پژوهشگران این مجموعه با عبور از نگاه صرفاً فنی به فناوری، پیامدهای عمیق آن را بر مفاهیمی همچون قدرت، اخلاق، هویت انسانی، حاکمیت و نظم اجتماعی بررسی می‌کنند.

از جمله موضوعات مطرح‌شده در این اثر می‌توان به حکمرانی انقلاب فناورانه، اخلاق هوش مصنوعی، نسبت ارزش‌های فرهنگی و دینی با توسعه فناوری، فراانسان‌گرایی و پساانسان‌گرایی، جاسوسی سایبری و حقوق بین‌الملل، مسئولیت اخلاقی ماشین‌های هوشمند، سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار، آینده کار و آموزش در عصر هوش مصنوعی و تأثیر چت‌بات‌ها بر روابط انسانی اشاره کرد.

«حکمرانی آینده» به کوشش هنینگ گلیزر، پژوهشگر حوزه حقوق و حکمرانی و مدیر مرکز ممتاز سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی مطلوب آلمان و جنوب شرق آسیا، و پیندار وانگ، از پیشگامان توسعه اینترنت در آسیا، تدوین شده است. نسخه اصلی این اثر با عنوان Governing the Future: Digitalization, Artificial Intelligence, Dataism در سال ۲۰۲۵ به زبان انگلیسی منتشر شده است.

قاسم صفائی‌نژاد، مترجم این اثر و مدرس دانشگاه تهران، در مقدمه کتاب بر ضرورت عبور از نگاه‌های تک‌بعدی به فناوری تأکید کرده و شناخت تحولات فناورانه را پیش‌شرطی برای فهم مسائل جدید حکمرانی و توسعه الگوهای بومی سیاست‌گذاری دانسته است. به اعتقاد او، مواجهه مؤثر با تحولات آینده مستلزم شناخت عمیق روندهای جهانی و بررسی انتقادی چارچوب‌های نظری حاکم بر آن‌هاست.

این کتاب علاوه بر پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌های مدیریت، علوم سیاسی، سیاست‌گذاری عمومی، حقوق، ارتباطات و مطالعات فناوری، برای مدیران، سیاست‌گذاران، فعالان اندیشکده‌ها و تصمیم‌گیرانی که با مسائل ناشی از گسترش فناوری‌های نوظهور مواجه‌اند، قابل استفاده است.

علاقه‌مندان می‌توانند نسخه الکترونیکی کتاب را از پلتفرم طاقچه و نسخه کاغذی آن را از وب‌سایت نشر بتا تهیه کنند.

کد مطلب 6995393
زهرا سیفی

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