به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای بتا، کتاب «حکمرانی آینده» اثری میان‌رشته‌ای در حوزه حکمرانی فناوری‌های نوظهور است که به بررسی تأثیر تحولات دیجیتال، هوش مصنوعی و گسترش داده‌باوری بر آینده جوامع انسانی، ساختارهای حکمرانی و مناسبات قدرت می‌پردازد.

این کتاب با گردآوری دیدگاه‌های گروهی از پژوهشگران و متخصصان بین‌المللی در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌گذاری عمومی، فلسفه، حقوق، جامعه‌شناسی، اقتصاد و مطالعات فناوری، تلاش می‌کند تصویری جامع از فرصت‌ها، چالش‌ها و پیامدهای انقلاب فناورانه معاصر ارائه دهد.

محور اصلی کتاب بر این پرسش استوار است که در جهانی که فناوری‌های نوظهور با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند، چگونه می‌توان آینده را حکمرانی کرد؟ نویسندگان و پژوهشگران این مجموعه با عبور از نگاه صرفاً فنی به فناوری، پیامدهای عمیق آن را بر مفاهیمی همچون قدرت، اخلاق، هویت انسانی، حاکمیت و نظم اجتماعی بررسی می‌کنند.

از جمله موضوعات مطرح‌شده در این اثر می‌توان به حکمرانی انقلاب فناورانه، اخلاق هوش مصنوعی، نسبت ارزش‌های فرهنگی و دینی با توسعه فناوری، فراانسان‌گرایی و پساانسان‌گرایی، جاسوسی سایبری و حقوق بین‌الملل، مسئولیت اخلاقی ماشین‌های هوشمند، سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار، آینده کار و آموزش در عصر هوش مصنوعی و تأثیر چت‌بات‌ها بر روابط انسانی اشاره کرد.

«حکمرانی آینده» به کوشش هنینگ گلیزر، پژوهشگر حوزه حقوق و حکمرانی و مدیر مرکز ممتاز سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی مطلوب آلمان و جنوب شرق آسیا، و پیندار وانگ، از پیشگامان توسعه اینترنت در آسیا، تدوین شده است. نسخه اصلی این اثر با عنوان Governing the Future: Digitalization, Artificial Intelligence, Dataism در سال ۲۰۲۵ به زبان انگلیسی منتشر شده است.

قاسم صفائی‌نژاد، مترجم این اثر و مدرس دانشگاه تهران، در مقدمه کتاب بر ضرورت عبور از نگاه‌های تک‌بعدی به فناوری تأکید کرده و شناخت تحولات فناورانه را پیش‌شرطی برای فهم مسائل جدید حکمرانی و توسعه الگوهای بومی سیاست‌گذاری دانسته است. به اعتقاد او، مواجهه مؤثر با تحولات آینده مستلزم شناخت عمیق روندهای جهانی و بررسی انتقادی چارچوب‌های نظری حاکم بر آن‌هاست.

این کتاب علاوه بر پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌های مدیریت، علوم سیاسی، سیاست‌گذاری عمومی، حقوق، ارتباطات و مطالعات فناوری، برای مدیران، سیاست‌گذاران، فعالان اندیشکده‌ها و تصمیم‌گیرانی که با مسائل ناشی از گسترش فناوری‌های نوظهور مواجه‌اند، قابل استفاده است.

علاقه‌مندان می‌توانند نسخه الکترونیکی کتاب را از پلتفرم طاقچه و نسخه کاغذی آن را از وب‌سایت نشر بتا تهیه کنند.