سجام و مسیر؛ دو راه پیشگیری از جرم در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: یکی از سیاست‌های اصلی این معاونت، تقویت جنبه اجتماعی پیشگیری از جرم است؛ مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی، ارتقای آگاهی عمومی و اجرای برنامه‌های حمایتی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به سامانه «سجام» افزود: شهروندان می‌توانند مشکلات خود در ادارات را با ثبت‌نام در این سامانه گزارش کنند؛ هویت گزارش‌دهندگان پنهان می‌ماند.

حضور حقوقدانان در مساجد و مدارس

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری اردبیل، با اشاره به طرح «هر مسجد، یک حقوقدان» گفت: قضات و وکلا در مساجد و فرهنگسراها آموزش و مشاوره حقوقی می‌دهند تا بسیاری از اختلافات پیش از تشکیل پرونده حل شود.

وی با اشاره به طرح «قاضی در مدرسه» و نظام «نماد» افزود: آسیب‌های تهدیدکننده دانش‌آموزان، از جمله مواد مخدر و آسیب‌های فضای مجازی، شناسایی و کارگروه‌های مربوطه فعال می‌شوند.

مشارکت سمن‌ها

جوانمرد مشارکت مردمی را از الزامات اصلی پیشگیری از جرم دانست و گفت: سامانه‌ای برای ثبت‌نام سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد شده و سال گذشته برای سه سمن کارتابل اعلام‌جرم فعال شد.

وی حمایت از کودکان و جلوگیری از محرومیت آنان از تحصیل را از اهداف مهم خواند و از تشکیل گروه‌های سازش محلات برای حل اختلافات با مشارکت مردم خبر داد.

جوانمرد گفت: در نیمه نخست امسال، وقوع ۱۵ اتهام نخست استان ۲.۴ درصد و دعاوی خانوادگی ۱۵ درصد کاهش یافته است. سامانه «مسیر» زوجین را پیش از ثبت دادخواست طلاق به مراکز مشاوره ارجاع می‌دهد و سال گذشته ۳۷ مورد به بازگشت زوجین به زندگی مشترک منجر شد.

وی با اشاره به قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: برای حدود ۳۶۰ قطعه از ۵۰۰ قطعه شهرک کشاورزی سند مالکیت صادر شده است. همچنین در نیمه نخست امسال، از ۹۱ مورد مشکلات ملکی، ۷۴ مورد به حل اختلاف منجر شد و از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری شد.