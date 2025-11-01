به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و با همکاری دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، دوازدهمین پیش‌نشست از همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود.

این نشست که به مناسبت روز بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح یزدی و روز علوم انسانی اسلامی برگزار خواهد شد، با عنوان آینده اقتصاد اسلامی روز دوشنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۴۵ در سالن شهید ردانی‌پور، طبقه دوم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

در این برنامه، محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه، درباره چشم‌انداز آینده اقتصاد اسلامی و ضرورت بازاندیشی در بنیان‌های نظری و ساختارهای آن سخن خواهد گفت. ناقدان این نشست، حجت‌الاسلام مهدی خطیبی و محمود دهقانی، از اعضای هیئت‌علمی و صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی هستند و دیدگاه‌های خود را درباره محورهای مطرح‌شده ارائه خواهند کرد.

این نشست علمی فرصتی است تا پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه اقتصاد اسلامی، به بررسی عمیق‌تر مسیرهای تحول در نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بپردازند و با تبادل نظر، زمینه ارتقای پژوهش‌های کاربردی در این حوزه فراهم شود.

علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر حضور در محل نشست، از طریق لینک https://iki.ac.ir/live به‌صورت مجازی در این برنامه شرکت کنند.