به گزارش خبرنگار مهر، گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پنجمین پیشنشست همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی را با عنوان «بررسی چالشها و چشماندازهای فلسفه سیاسی در آمریکای لاتین و ظرفیتهای تعاملی آن با فلسفه سیاسی اسلامی» برگزار میکند.
این رویداد همزمان با روز بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح یزدی (قدس سره) و روز علوم انسانی اسلامی، در دانشگاه ملی خودمختار مکزیک (UNAM) برپا خواهد شد.
در این نشست علمی که به زبان اسپانیولی برگزار میشود، دو اندیشمند مکزیکی سخنرانی خواهند کرد: ایرمان ای. کارازکو نونز و استاد آنگل اچ. مولینا، هر دو از دانشگاه ملی خودمختار مکزیک. دبیر نشست، حجتالاسلام سیدمحمدرضا میریوسفی، عضو هیئت علمی گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) است.
علاقهمندان میتوانند از طریق اینجا در این برنامه شرکت کنند.
این نشست با هدف ایجاد پلهای ارتباطی میان نظریهپردازی سیاسی اسلامی و فلسفه سیاسی در آمریکای لاتین برگزار میشود و فرصتی برای تبادل دیدگاههای علمی در عرصه فلسفه سیاسی محسوب میگردد.
